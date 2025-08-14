Jackson Holliday conecta doble decisivo y los Orioles vencen 4-3 a los Marineros

Jackson Holliday conectó un doble que puso fin al juego y los Orioles de Baltimore rompieron la racha de ocho victorias consecutivas de Seattle con una victoria de 4-3 sobre los Marineros el miércoles por la noche.

Dylan Carlson preparó el hit ganador de Holliday con un sencillo con dos outs ante Matt Brash (1-1). Un esmerado Carlson anotó desde primera base con el línea de Holliday hacia la esquina del jardín derecho.

Fue la primera victoria dejando tendido en el campo a sus rivales para los Orioles desde el 19 de septiembre de 2024. Eran el único equipo de las Grandes Ligas sin una victoria de esas características.

Ryan Mountcastle conectó un cuadrangular para Baltimore, y Keegan Akin (4-2) consiguió dos outs para llevarse la victoria.

El dominicano Julio Rodríguez tuvo dos imparables y anotó dos carreras para Seattle, que cayó al segundo lugar en la División Oeste de la Liga Americana, un juego detrás de Houston. Josh Naylor tuvo dos carreras impulsadas.

Los Marineros tenían una ventaja de 1-0 antes de que los Orioles sacaran a Logan Gilbert mientras anotaban tres veces en el séptimo.

Mountcastle conectó un jonrón solitario para su cuarto cuadrangular. Coby Mayo llegó a base con un sencillo con un out antes de que Gilbert fuera reemplazado por Gabe Speier.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez bateó de 4-2 con dos carreras anotadas, Jorge Polanco de 4-0; el venezolano Eugenio Suárez de 3-1 con una anotada; y el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.