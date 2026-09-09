Jackson Chourio, sigue rindiendo al máximo en momentos decisivos con Cerveceros

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee Jackson Chourio explica su éxito en situaciones decisivas al afirmar que a veces siente que nació para esos momentos.

El pelotero venezolano de 22 años sigue aportando más pruebas que respaldan esa idea.

Chourio conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego con dos outs en la novena entrada. Milwaukee superó el martes por 4-3 a los Cachorros de Chicago para acercar al equipo un paso más hacia un cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Los Cerveceros aventajan por nueve juegos a los Cachorros, que ocupan el segundo lugar, y tienen un “número mágico” de siete para asegurar la división.

“Como dije antes, me gusta jugar con esa presión. Creo que la adrenalina lleva mi juego a otro nivel", dijo Chourio. "Gracias a Dios por haber hecho un contacto sólido en ese swing”.

La ventaja de Milwaukee en la división continúa creciendo en parte porque Chourio sigue respondiendo en momentos críticos.

Los Cerveceros vencieron también a los Cachorros por 4-3 el lunes por la tarde, con un sencillo de dos carreras de Chourio en la octava entrada que los puso arriba de manera definitiva. Tras el juego, se preguntó a Chourio sobre su capacidad para producir en los momentos de mayor tensión.

“A veces siento que nací para esos momentos. Otras veces, me gusta la presión que traen esos momentos", respondió. "No sé por qué, pero sé que los disfruto”.

No es de extrañar que los Cerveceros se sientan tan confiados cada vez que él se para en la caja de bateo en esas situaciones.

La serenidad bajo presión impresiona a sus compañeros

Los Cerveceros perdían 3-1 con dos outs en la novena cuando el bateador emergente Christian Yelich conectó un sencillo al jardín derecho. Eso llevó a Chourio al plato.

“No hay otra persona a la que probablemente quisiera en esa situación", dijo el jardinero central Garrett Mitchell. "Hablábamos de esto anoche, pero su capacidad de aparecer en momentos decisivos, en instantes para los que sientes que mucha gente puede o no estar preparada, y él simplemente destroza las pelotas”.

Ese gusto por lo dramático ha ayudado a Chourio a estar a la altura de todas las expectativas que acompañaron su llegada, después de que los Cerveceros lo firmaran con un contrato de ocho años y 82 millones de dólares antes de que tuviera experiencia en las Grandes Ligas.

“Él sabe que es un gran jugador. Sabe quién es", enfatizó el mánager de Milwaukee, Pat Murphy. "Sí, le encanta. Le encanta y sigue insistiendo, cree en sí mismo. Sabe de lo que es capaz, y cuando tiene ese ajuste a la velocidad correcta, cuidado. Lo hemos visto demasiadas veces en sus primeros tres años”.

La capacidad de Chourio para responder en momentos decisivos se aprecia con mayor claridad en sus actuaciones de postemporada. Ha bateado para .341 con un OPS de 1.044, cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 12 juegos de playoffs en su carrera.

Su gran swing el martes dejó a los Cerveceros al borde de asegurar su octava clasificación a la postemporada en nueve años.

Chourio hizo contacto con un lanzamiento 0-1 de Jacob Webb y conectó un batazo de 394 pies por encima de la barda del jardín izquierdo para coronar su actuación de 4 de 5 en el plato. El también venezolano Luis Lara terminó el juego con un sencillo con las bases llenas en la décima.

“Creo que él está hecho diferente en ese sentido", añadió Mitchell. "Es para lo que fue hecho. Ha sido año tras año, desde que era novato. Siempre tiene ese gen de aparecer en el momento”.

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