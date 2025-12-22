Stay up to date with notifications from The Independent

Jackie Chan lleva la antorcha olímpica de Milán-Cortina por las ruinas de Pompeya

MILÁN CORTINA OLÍMPICOS (AP)

El actor Jackie Chan llevó el lunes la antorcha olímpica a través de las ruinas de Pompeya durante el relevo de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

La ruta del día también pasó por la pintoresca Costa Amalfitana.

El martes, las estrellas del fútbol italiano Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara llevarán la antorcha por su natal Nápoles, donde el relevo hará una pausa por Navidad.

En total, el relevo cubrirá 12.000 kilómetros (casi 7.500 millas) y recorrerá las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura el seis de febrero.

Pompeya, una antigua ciudad romana, fue sepultada por cenizas y lava cuando el Monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

