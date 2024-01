Jack Burke, el campeón del Masters de más edad, fallece a los 100 años

Jack Burke Jr., el campeón del Masters de más edad que seguía con vida y que tuvo una de las mayores remontadas en la historia de Augusta National para ganar uno de sus dos majors, falleció el viernes. Tenía 100 años.

Burke, miembro del Salón de la Fama del Golf mundial, también ganó el PGA Championship y fue igualmente un habilidoso profesor. Construyó el legendario Club de Golf de Houston y repartió lecciones, además de una dosis de sabiduría.

“¿Por qué el golf nos dio 34 reglas cuando Dios nos dio sólo 10 mandamientos?”, dijo en una cena en su casa en Houston en el 2000, uno de múltiples ejemplos de su agudo ingenio y sentido común.

“Why did golf give us 34 rules when God only gave us 10 commandments?” he said over dinner at his home in Houston in 2000, one of endless examples of a sharp wit always grounded in common sense.

El director ejecutivo y presidente de Houston Golf Association, Steve Timms confirmó su fallecimiento tras hablar con la esposa de Burke.

Burke ganó dos majors en 1956 y fue considerad el jugado del año de la PGA, pero ninguna victoria fue tan reconocida como su remontada para llevarse el Masters cuando inició la ronda ocho golpes detrás de Ken Venturi. En medio de condiciones extremadamente ventosas sólo dos jugadores tuvieron algo mejor que pago y Burke tuvo una ronda de -1 y 71 golpes para ganar por un golpe sobre Venturi.

Ese año Burke venció a Ted Kroll para ganar el PGA Championship.

Estas estuvieron entre sus 16 victorias en la Gira de la PGA, incluyendo cuatro seguidas a inicios de 1952. Fue incluido en cinco equipos de la Copa Ryder y ganó siete de ocho duelos. Su única derrota fue en 1957 cuando Burke fue capitán y el Reino Unido ganó por primera vez desde la segunda Guerra Mundial.

El último de sus 16 títulos en la Gira de la PGA fue en 1963, pero su carrera no terminó ahí. Fue igualmente maestro y texano en todos los aspectos.

Burke nació en Fort Worth, creció en Houston en donde su padre Jack Burke dirigió River Oaks Country Club. Su padre falleció cuando Burke servía como Infante de Marina en la segunda Guerra Mundial en donde enseñó habilidades de combate en Miramar, cerca de San Diego.

Cuando la guerra terminó, Burke se convirtió en maestro de tenis profesional en Nueva Jersey y recibió una posición como asistente de Claude Harmon en Wingled Foot. Esto lo llevó a su primer trabajo como profesional en Metropolis Country Club en Nueva York.

Terminó 45mo en la lista de ganancias en nueve eventos en 1949 y consiguió su primera victoria en la Gira de la PGA ese año en el Bing Crosby Pro-Am en Pebble Beach.

Burke fue parte de los miembros originales del Salón de la Fama de la PGA, pero no fue elegido en el primer año cuando abrió el Salón de la Fama del golf mundial en 1998 en Florida. Fue elegido dos años después en la categoría de veterano.

Se unió al campeón del Masters Jimmy Demaret para fundar el Champions Golf Club en 1957, un club de golf construido específicamente para buenos golfistas. El club recibió la Copa Ryder 1967, el U.S. Open 1969 y el Tour Championship por tres años, por primera vez en 1999 cuando Tiger Woods ganó.

Burke y Woods comparten casillero en el vestuario de campeones en Augusta National.

Su segunda esposa, Robin, fue capitana de la Copa Curtis en 2016, y ayudó a Burke a manejar Champions. El club recibió el Abierto de Mujeres de Estados Unidos en diciembre 2020 y Burke, de 97 años, estuvo presente.