Jac Caglianone sigue en racha con 2 jonrones y 3 impulsadas y Reales vencen 12-5 a Rays

Jac Caglianone, oriundo de Tampa Bay, prolongó su gran junio al conectar dos jonrones e impulsar tres carreras en la victoria del martes por la noche por 12-5 de los Reales de Kansas City sobre unos Rays en caída libre .

El venezolano Luinder Avila (3-3) permitió tres hits y una carrera en cinco entradas por Kansas City. También ponchó a seis bateadores antes de ceder el relevo a cuatro lanzadores relevistas de los Reales.

Shane McClanahan (6-5), de Tampa Bay, permitió seis carreras en seis entradas, aunque cuatro fueron sucias.

Caglianone conectó un jonrón solitario de 443 pies en la primera entrada y un batazo de dos carreras de 416 pies en la quinta, para su tercer juego de múltiples jonrones este mes.

Su jonrón en la quinta fue parte de una entrada de cuatro carreras que puso a los Royals arriba 6-2. Anotaron cinco carreras más en la octava y se adelantaron 12-2 antes de que Tampa Bay hiciera tres carreras en la novena.

Nick Loftin se fue de 5-4 con un jonrón y dos carreras impulsadas por Kansas City, que conectó 14 hits.

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