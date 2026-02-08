Italianos ganan medallas en un exitoso 1er día como anfitriones en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos Invernales de 2026 han comenzado de manera prometedora para la nación anfitriona, Italia, con medallas de oro, plata y bronce en el primer día de competiciones que adjudicaban preseas.

Sin embargo, fue el suizo Franjo Von Allmen quien capturó la primera medalla de oro de los Juegos de Milán-Cortina el sábado.

No hubo estadounidenses en el podio, aunque Lindsey Vonn impresionó en su segunda carrera de entrenamiento antes del descenso femenino previsto para este domingo.

Oro de cumpleaños para Lollobrigida

La patinadora italiana de velocidad Francesca Lollobrigida celebró su 35to cumpleaños ganando la primera medalla de oro de la nación anfitriona en estos Juegos Olímpicos, en los 3.000 metros. También es el primer oro de Italia en patinaje de velocidad femenino en cualquier edición de los Juegos de Invierno.

Lollobrigida, quien compite en sus cuartos Juegos Olímpicos, superó a la noruega Ragne Wiklund para obtener su primer oro olímpico después de ganar plata y bronce en Beijing hace cuatro años.

Su tía abuela fue la fallecida Gina Lollobrigida, una estrella de cine de los años 50 y 60.

Von Allmen gana oro en debut olímpico

Italia tuvo un día fuerte en las pistas también. Los esquiadores alpinos Giovanni Franzoni y Dominik Paris se llevaron la plata y el bronce, respectivamente, en el descenso masculino, primer evento de medallas de los Juegos.

Sin embargo, ninguno pudo superar el tiempo de Von Allmen, de un minuto, 51.61 segundos en Bormio.

El esquiador suizo de 24 años fue el líder después de su carrera de descenso, pero la espera para que sus rivales terminaran fue angustiante.

"Intenté disfrutar el momento, pero no me di cuenta del todo de lo que estaba pasando hoy", dijo Von Allmen después de su primera carrera olímpica.

Paris, de 36 años, estaba encantado con su bronce después de quedarse con las manos vacías en sus cuatro Juegos Olímpicos anteriores.

"Son mis quintos olímpicos, y conseguir la primera medalla frente al público local es realmente especial", expresó Paris.

Lindsey Vonn se siente 'bien' antes del descenso femenino

En Cortina, Lindsey Vonn completó otra carrera de entrenamiento en descenso y estaba lista para la competición dominical por las medallas a pesar de haberse desgarrado el ligamento cruzado anterior izquierdo hace poco más de una semana.

La estadounidense de 41 años cruzó la línea en tercera posición y le dijo a The Associated Press: "todo bien".

Ha estado usando un gran soporte en su rodilla lesionada.

Kagiyama sorprende a Malinin en el evento por equipos de patinaje artístico

Yuma Kagiyama aterrizó cuádruples casi perfectos y obtuvo 108,67 puntos en su programa corto para ayudar a que Japón presionara al campeón defensor Estados Unidos, en el evento por equipos de patinaje artístico.

Malinin, el campeón mundial reinante dos veces, fue segundo con 98,00.

Pero un brillante programa libre de Madison Chock y Evan Bates elevó la puntuación de Estados Unidos a 44 puntos, cinco más que Japón antes de los programas libres de hombres, mujeres y parejas para decidir las medallas este domingo.

Decepción para Jessie Diggins en el esquiatlón

Jessie Diggins, la esquiadora de fondo estadounidense más condecorada de la historia, terminó octava en el esquiatlón femenino de 20 kilómetros en Tesero. Llegó más de dos minutos detrás de la ganadora Frida Karlsson de Suecia.

"Tuve una caída en la primera vuelta, donde mi punta simplemente desapareció en el lodo, y desafortunadamente fue una situación difícil, donde pierdes todo tu impulso", dijo la esquiadora de Minnesota, de 34 años.

JD Vance y Jake Paul asisten a partido de hockey femenino de Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se sentó con el influencer y boxeador Jake Paul mientras veían a la selección femenina de hockey vencer a Finlandia 5-0 el sábado. La prometida de Paul, Jutta Leerdam, es patinadora de velocidad para Holanda.

Finlandia jugó dos días después de que el partido del equipo contra Canadá debió posponerse debido a un virus estomacal que afectaba a las jugadoras. Suiza jugó contra Canadá un día después de anunciar que una de sus jugadoras dio positivo por norovirus. Canadá ganó por 4-0.

Noruega sorprende a favorita eslovena en el salto de esquí para mujeres

Noruega, la nación con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, obtuvo su primer oro de esta edición, en el salto de esquí femenino. Fue inesperado.

Anna Odine Stroem de Noruega ganó la competencia de colina normal, por delante de la favorita eslovena Nika Prevc, quien ha dominado la especialidad esta temporada. La japonesa Nozomi Maruyama ganó el bronce.

Oro y plata para Japón en snowboard masculino

Kira Kimura ganó la primera medalla de oro de Japón en estos Juegos, en el big air de snowboard masculino en Livigno. Su compañero de equipo, Ryoma Kimata, se llevó la medalla de plata.

El campeón defensor Su Yiming de China se llevó el bronce, dejando al estadounidense de 17 años Oliver Martin fuera del podio.

El big air consiste en un solo salto desde una enorme rampa, donde el deportista varía giros, volteretas y sujeciones de la tabla.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes