Interferencia de fan le niega a Volpe el jonrón del empate a Yankees ante Rays en serie divisional

Anthony Volpe vio negado un jonrón que habría empatado el juego para los Yankees de Nueva York en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, después de que los umpires determinaron que un aficionado interfirió con su batazo profundo al jardín izquierdo.

La jugada se marcó inicialmente como un jonrón de dos carreras que habría igualado la pizarra 4-4 con dos outs en la sexta entrada la noche del miércoles. Pero una extensa revisión de video de las Grandes Ligas determinó que un fanático se estiró por encima del muro para atrapar la pelota, mientras Víctor Mesa Jr., el jardinero izquierdo cubano de los Rays, intentaba sin éxito atraparla en un salto.

La decisión fue interferencia del espectador, y a Volpe se le acreditó un doble impulsor que llevó al plato a George Lombard Jr. desde la primera base, recortando la ventaja de Tampa Bay a 4-3 en el Yankee Stadium.

Se produjo otra breve demora después de que algunos aficionados en el jardín izquierdo lanzaran escombros al terreno. Spencer Jones se ponchó ante Griffin Jax para terminar la entrada.

Mesa conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate ante Max Fried en la parte alta de la sexta, para poner a Tampa Bay al frente.

Los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, llegaron con ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

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