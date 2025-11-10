'Intentaron hacerme parecer fascista': Arquero del PSG niega apoyo a la extrema derecha

Lucas Chevalier, el arquero del Paris Saint-Germain, se defendió el lunes de las sugerencias de que apoya a la extrema derecha después de que pareciera haber dado "me gusta" a un polémico video en las redes sociales.

Chevalier fue objeto de fuertes críticas y recibió insultos en línea por parte de algunos usuarios de internet que notaron durante el fin de semana que había dado "me gusta" a un viejo video de un exlegislador conservador francés diciendo que preferiría votar por el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional que por el candidato de izquierda en unas elecciones.

En un largo mensaje publicado en Instagram después de que su club ganara 3-2 en Lyon para mantenerse en la cima de la clasificación de la Ligue 1 el domingo, Chevalier expresó que no compartía las opiniones políticas expresadas en el video.

"Es deprimente saber que mientras deslizas y accidentalmente das 'me gusta' a una publicación sin siquiera darte cuenta, te despiertas de tu siesta para prepararte para el partido y descubres que tu imagen ha sido arrastrada por el barro de arriba a abajo por una acción accidental. Me enfurece", escribió el arquero. “Pero es seguro que cualquiera que me conozca sabe muy bien que soy alguien cuyos padres y familia me han enseñado valores y respeto, y que nunca me permitiría pensar tales cosas”.

"Intentaron hacerme parecer un fascista, y no solo me atacaron a mí, sino a toda mi familia", añadió Chevalier.

El PSG fichó a Chevalier procedente Lille este verano boreal con un contrato de cinco años.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes