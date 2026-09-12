Ingebrigtsen se retira de los 1.500 en el Ultimate Championship
Jakob Ingebrigtsen manifestó el sábado que no participará en los 1.500 metros en el Ultimate Championship de atletismo, lo que priva a este deporte de uno de sus duelos más esperados tras la más reciente ronda de desacuerdos del noruego con sus principales rivales, Cole Hocker y Josh Kerr.
Ingebrigtsen hizo el anuncio menos de 24 horas después de que venció a Hocker en los 5.000 metros para llevarse el premio de 150.000 dólares en el campeonato. Ingebrigtsen regresó tras una cirugía del tendón de Aquiles en febrero y explicó que correr dos pruebas en el lapso de tres días era, sencillamente, demasiado.
“Me encantaría que fuera un poco diferente y estar un poco más fino en términos de recuperación. Pero, después de dos años muy difíciles con problemas de lesiones y la cirugía del tendón de Aquiles, me veo obligado a ser más sensato de lo que me gustaría”, expresó Ingebrigtsen.
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Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP
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