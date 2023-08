Iga Swiatek no sólo quiere ganar, también quiere ser escuchada

Desde luego que Iga Swiatek quiere volver a ganar el U.S. Open. Sólo no quiere pensar en tratar de ganar el U.S. Open de nuevo.

¿Es algo que tiene sentido? Dejemos que la número uno del mundo lo explique.

“Ya tuve muchas oportunidades de jugar torneos como campeona defensora, y en lo personal no se trata de defender algo. Se trata de dar todo lo que tengo y jugar lo mejor que pueda, tratar de hacer lo mejor. Paso a paso. Día a día. No me enfoco en mi resultado final. Me enfoco en mi siguiente partido y cada partido es una historia diferente”, escribió Swiatek en una entrevista con The Associated Press realizada vía email de cara al último major del año, el cual comienza el lunes en Nueva York.

“Estoy segura que esta postura en la que he trabajado con mi psicóloga me ayuda a competir al nivel más alto posible", continuó. “Simplemente es algo que me funciona en estos momento y no lo voy a cambiar”.

Hace un año, Swiatek llegó a Flushing Meadows con un poco de incertidumbre, algo que no había experimentado mucho desde que ocupó el lugar de la retirada Ash Barty en la cima del ranking mundial en abril de 2022.

Swiatek tenía marca de 4-4 luego de una racha de 37 triunfos y seis títulos que finalizó en Wimbledon. No estaba muy entusiasmada con las pelotas un poco más ligeras para el torneo femenino en Flushing Meadows — algo que ya cambió y en esta ocasión utilizarán el mismo equipo que los hombres. Seguía aprendiendo a lidiar con las tantas distracciones que tiene el lugar en donde nunca había superado la cuarta ronda.

“Como siempre”, reconoce ahora, “se trata de hacer las mismas cosas; tener las rutinas y adaptarse a las distintas condiciones”.

De hecho, al final de esas dos semanas, ahí estaba, con el trofeo en sus manos.

La polaca de 22 años ahora presume cuatro títulos de Grand Slam, incluidos tres de Roland Garros.

“Ya conocen a Iga, la manera en que juega las finales”, dijo la finalista del U.S. Open de 2022, Ons Jabeur. “Simplemente juega mejor en el momento preciso, en los puntos importantes. Sabe exactamente lo que tiene que hacer. Trabaja en muchas de las cosas que se le presentan. Realmente ha puesto un estándar muy alto. Es grandioso para nuestro deporte”.

Jabeur se refería al éxito en la pista.

Pero también hay muchas cosas fuera de ella.

Swiatek atraerá la atención en los temas que le son importantes, los cuales suelen ser asuntos que piensa que también afectan a otras personas.

“Primero que nada, siempre intento ser simplemente un buen ser humano y eso es lo más importante en lo personal. Creo que ser un buen líder requiere de ajustes constantes y pensar más allá. No es fácil cuando todo el mundo espera algo de tí y a veces no es suficiente para algunas personas", dijo a la AP. “Estoy tratando de mantener un equilibrio y recordar que soy humana y que hay temas de los que quiero hablar y otros que prefiero guardarme. Siento que tengo cierta influencia gracias a mi trabajo y no quiero que se desperdicie, pero aún me mantengo saludable, para cuidarme a mí misma. Es un proceso de aprendizaje constante sobre cómo mantener este equilibrio y usar mi voz para cambiar algo al mismo tiempo”.

La guerra en Ucrania, por ejemplo. Lleva un listón amarillo y azul en representación a la bandera del país en su gorra durante sus partidos.

Sobre el bienestar de las jugadoras. Se ausentó de las finales de la Copa Billie Jean King de noviembre pasado y explicó que se debió a que fue porque se llevaron a cabo inmediatamente después y muy lejos del torneo de la WTA Finals.

Sobre la negatividad en internet. Después de una reciente remontada declaró. "La cantidad de odio y críticas que recibimos mi equipo y y después de perder siquiera un set es ridícula. Quiero alentar a las personas a ser más consideradas cuando comentan en internet.

En cuanto a la salud mental, dona parte de sus ganancias deportivas a organizaciones de caridad en ese ámbito.

“El estilo de vida moderno, la tecnología, la prisa de todos los días, complican que nos cuidemos a nosotros mismos”, dijo. “Así que básicamente todo el mundo debe recordar del poder de las cosas pequeñas de todos los días que nos ayudan a ser sanos y felices”.