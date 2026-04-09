Hoerner impulsa a los Cachorros a vencer 6-2 a unos Rays propensos a errores en Tropicana Field

Nico Hoerner conectó un jonrón abriendo el juego y luego aportó un doble impulsor durante una quinta entrada de cinco carreras, mientras los Cachorros de Chicago vencieron 6-2 a los descuidados Rays de Tampa Bay el miércoles por la noche en Tropicana Field.

Michael Conforto pegó un doble de dos carreras por los Cachorros, que aprovecharon tres errores de tiro de Tampa Bay en la quinta para ganar el juego decisivo de la serie ante una asistencia anunciada de 20.483. Colin Rea (1-0) permitió una carrera en cinco entradas.

Hoerner se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas y dos anotadas, y extendió a 11 juegos su racha embasándose. Su batazo abriendo el juego hacia el jardín izquierdo cortó una racha sin permitir jonrones del derecho de los Rays Joe Boyle (0-1) que se había prolongado por 30 2/3 entradas.

Después de eso, Boyle retiró a 11 de sus siguientes 12 bateadores antes de que todo se desmoronara en la quinta.

Fue la tercera vez esta temporada que Tampa Bay cometió tres errores en un juego.

Hoby Milner, Ben Brown (dos entradas) y Hunter Harvey completaron el trabajo en un juego de cinco hits permitidos.

La primera carrera de Tampa Bay llegó en la tercera con un elevado de sacrificio del mexicano Jonathan Aranda. Aranda anotó en la octava con un sencillo de Jake Fraley.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 3-1 con una anotada.

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