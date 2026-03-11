Hawks firman su séptima victoria seguida al vencer 124-112 a los Mavericks

Nickeil Alexander-Walker anotó 29 puntos, Jalen Johnson sumó 27 y los Hawks de Atlanta Hawks resitieron el empuje de los Dallas Mavericks para imponerse el martes 124-112 y conseguir su séptimo victoria consecutiva.

Los Hawks, que tienen la racha activa de victorias más larga de la NBA, estuvieron al frente casi todo el partido, pero no lograron despegarse de los Mavericks hasta el último periodo.

Dallas empató el marcador a 97 con un tiro en suspensión hacia atrás de Khris Middleton cuando quedaban poco más de nueve minutos. A partir de ahí, Atlanta tomó el control para propinarle a Dallas su octava derrota seguida.

Alexander-Walker encestó dos triples consecutivos en los minutos finales para sentenciar el encuentro.

El novato de Dallas Cooper Flagg se quedó en 14 unidades atinando 6 de 16 tiros de campo, seguido de cerca durante la mayor parte de la noche por el mejor defensor de los Hawks, Dyson Daniels.

Daniels también tuvo mucho trabajo en el costado ofensivo, con 14 puntos y 10 asistencias para llegar a 1.000 tiros de campo encestados en su carrera. Onkeya Okongwu aportó 18 puntos, 10 rebotes y cuatro tapones.

Klay Thompson encabezó a los Mavericks con 21 tantos.

Los Hawks llegaron a la noche a dos juegos y medio detrás de Orlando, sexto, en la pelea por el último puesto de playoffs garantizado en el Este. Atlanta es noveno en la conferencia, pero espera que un cierre fuerte los saque de una quinta participación consecutiva en el torneo de play-in.

