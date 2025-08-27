Grand slam de Laureano lleva a Padres a victoria 7-6 sobre Marineros

El dominicano Ramón Laureano conectó un grand slam en la primera entrada y los Padres de San Diego se impusieron el martes 7-6 a los Marineros de Seattle.

Laureano, adquirido a los Orioles de Baltimore antes de la fecha límite de canjes del mes pasado, aprovechó una recta alta de su compatriota Luis Castillo, abridor de los Marineros, para darle a San Diego una ventaja temprana de 5-0.

Los Padres navegaron tranquilos durante las siguientes entradas, pero cedieron brevemente su ventaja en la quinta cuando los Marineros anotaron seis carreras con un par de jonrones de tres vueltas del cubano-mexicano Randy Arozarena y del venezolano Eugenio Suárez.

San Diego respondió en la parte alta de la sexta. Jake Cronenworth conectó un sencillo impulsor al jardín contrario, y el venezolano Freddy Fermín puso a los Padres al frente de manera definitiva con un toque de sacrificio ante el relevista de los Marineros, Caleb Ferguson (3-4).

El cubano Adrián Morejón (10-4) y otros tres relevistas de los Padres se combinaron para mantener a los Marineros a raya el resto del camino. El venezolano Robert Suárez cerró el juego y se acreditó su 35º salvamento de la temporada, con lo que es líder en la liga.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una anotada, Manny Machado de 5-2, Laureano de 4-2 con dos anotadas y cuatro remolcadas. Los venezolanos Luis Arráez de 5-0, Fermín de 2-1 con una remolcada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 5-1 con una anotada y tres impulsadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con una anotada, Jorge Polanco de 4-1. El venezolano Suárez de 3-1 con una anotada y tres producidas.