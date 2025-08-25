Grand slam de Caminero impulsa a Rays a una victoria 7-2 sobre Cardenales

El dominicano Junior Caminero conectó su segundo grand slam para impulsar a los Rays de Tampa Bay a una victoria el domingo de 7-2 sobre los Cardenales de San Luis, después de un retraso por lluvia de cuatro horas y 25 minutos que causó la huida de la mayoría de los 8.809 espectadores anunciados en el George M. Steinbrenner Field.

Los Rays (63-67) ganaron dos de los tres juegos de la serie y tienen un récord de 5-10 en sus últimos diez encuentros. Los Cardenales (64-67) terminaron un viaje de 3-3 a Miami y Tampa.

El abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore otorgó bases por bolas a Josh Lowe y Carson Williams para abrir la quinta entrada. Después de conseguir un out, Liberatore dio otro boleto a Chandler Simpson que llenó las bases y terminó su actuación.

El dominicano Christopher Morel conectó su décimo jonrón en la cuarta para poner en marcha a los Rays.

Liberatore (6-11) fue responsable de cuatro carreras con tres hits y tres bases por bolas en cuatro 2/3 entradas. Ryan Pepiot (9-10) se llevó la victoria para Tampa Bay, lanzando cinco entradas en blanco mientras permitía un hit y una base por bolas con tres ponches.

Por los Cardenales, el dominicano José Fermín de 3-1.

