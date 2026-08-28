Good Good deja de ser patrocinador principal de torneo de PGA y pierde a auspiciante Callaway

Good Good Golf perdió su acuerdo de patrocinio con Callaway el jueves y ya no será el auspiciador principal de un torneo de la Gira de la PGA en noviembre, en una repercusión más de un video que mostraba a un hombre derribando a una mujer mediante un empujón cuando ella intentaba tocar un palo de golf.

La cuenta Good Good, una de las más populares en el espacio de golf en YouTube, ha señalado que el video pretendía ser un derivado de la película “Obsession”. Pero las críticas fueron inmediatas e implacables, y la presión aumentó día tras día.

El video se eliminó el 20 de agosto, el mismo día en que se difundió, pero siguió circulando en las redes sociales y las disculpas de Good Good y Callaway tuvieron poco efecto. Callaway es la fabricante del palo, conocido como driver.

“Nos decepcionó lo que vimos”, reconoció el martes Brian Rolapp, director general de la Gira de la PGA sobre la respuesta de Good Good.

Rolapp indicó que el papel de la compañía como patrocinador principal era una “situación cambiante”.

“Estamos de acuerdo con su decisión de aprovechar este tiempo para centrarse en su organización y en el trabajo que tienen por delante”, señaló la gira el jueves en un comunicado. "La Gira cree en la capacidad del golf para unir a las personas y crear un entorno acogedor para todos”.

El torneo Good Good Championship ya había sido cambiado en el sitio web de la PGA a Austin Championship.

Golf Channel pospuso el miércoles un reality show de Good Good —“Big Break x Good Good”— porque un patrocinador, del que se informó que era Galaxy Golf, quería que su marca fuera eliminada de la transmisión. Dick’s Sporting Goods retiró la ropa de sus tiendas. Y luego Callaway informó que ponía fin al patrocinio de tres años.

La Gira de la PGA confirmó que Good Good informó que se retiraría como patrocinador principal del nuevo torneo del 12 al 15 de noviembre en Austin, Texas. De todos modos, el torneo se disputaría, aclaró la PGA.

“Tras conversaciones reflexivas con la Gira de la PGA y una cuidadosa reflexión, hemos decidido apartarnos como patrocinadores del torneo en Austin este otoño”, expresó Good Good mediante una publicación en las redes sociales. “Reconocemos que tenemos trabajo por hacer como organización, y nuestro enfoque ahora mismo está en nuestro equipo, nuestra cultura y en asegurarnos de que aprenderemos de esta situación”.

Golf Channel anunció el viernes por la tarde que la serie Big Break x Good Good se cancelaría este año. El ganador iba a recibir una exención de patrocinador para el torneo de Austin.

“Tras los acontecimientos recientes que involucran a Good Good, y dado que el resultado previsto de la serie ya no puede cumplirse, Golf Channel no podrá completar esta temporada de Big Break como estaba planeado”, indicó el canal televisivo en un comunicado.

Señaló que Big Break regresaría el próximo año.

En el video de 60 segundos del nuevo driver de Callaway, con marca compartida con Good Good, Garrett Clark empuja a Alexis Miestowski al suelo cuando ella se acerca para tomar el palo. Mientras ella está en el césped, él se inclina y le dice: “No toques mi nuevo driver”.

Clark y Miestowski trabajan para Good Good.

El video se retiró la noche en que se publicó, y al día siguiente le siguieron disculpas de Good Good Golf y Callaway Golf. Pero luego Callaway añadió otra disculpa, esta vez del director general Chip Brewer, quien admitió que, aunque Good Good produjo el video, Callaway lo aprobó antes de que se publicara.

Brewer dijo que esa aprobación nunca debió ocurrir y que la empresa investigaría.

Callaway publicó el jueves en sus canales de redes sociales que puso fin a su relación con Good Good con efecto inmediato; que tomó “medidas correctivas internas apropiadas” y reforzó los procedimientos de aprobación para evitar otro error.

Asimismo, comprometió 1 millón de dólares para apoyar a organizaciones que trabajan para prevenir la violencia contra las mujeres.

“Estas acciones no deshacen el daño causado ni excusan nuestro papel en ello”, señaló el comunicado. “Pedimos sinceras disculpas a todos los que resultaron lastimados, decepcionados u ofendidos por este incidente”.

Good Good Golf se lanzó como canal de YouTube en 2020 y ahora está entre los mayores creadores de contenido de este deporte, con ocho hombres y cuatro mujeres que compiten en golf y en diversos desafíos. Ha producido programas para televisión, ropa y otros productos.

Clark, uno de los fundadores de Good Good, publicó el miércoles por la noche un video de ocho minutos en el que calificó el anuncio como “el peor conocido por el hombre”.

“No apoyo la violencia doméstica ni el abuso ni nada de eso de ningún tipo”, manifestó.

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