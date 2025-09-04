Gobierno declara día feriado la inauguración del Mundial en Ciudad de México

Las autoridades locales decidieron declarar como feriado el día de la inauguración de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el 11 de junio próximo en Ciudad de México.

Así lo anunció la alcaldesa capitalina Clara Brugada, al presentar el miércoles las actividades que se desarrollarán en Ciudad de México, que por tercera vez en la historia albergará partidos del Mundial. Las ocasiones anteriores fueron en 1970 y 1986, cuando México fue el único país sede del certamen.

Ahora, la mayoría de los encuentros se jugará en Estados Unidos, mientras que México y Canadá serán coanfitriones.

Brugada dijo en conferencia de prensa que el 11 de junio se declarará como feriado en la capital para “tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial”, facilitar la movilidad y reforzar la seguridad. Además de la capital mexicana, las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo en México.

La Copa Mundial del próximo año se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El torneo se ha ampliado de 32 naciones a 48 y de 64 partidos a 104.

Como parte de los preparativos, se desplegarán 20.000 integrantes de distintas agrupaciones para las labores de seguridad de Ciudad de México y se ajustarán los sistemas de transporte público, incluido el Metro (tren subterráneo) para facilitar los accesos al estadio Azteca, donde será el acto de inauguración y se jugarán cinco encuentros.

Asimismo, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos como la plaza principal, conocida popularmente como el Zócalo, la Alameda Central y el Bosque de Chapultepec para que los aficionados puedan ver los partidos.