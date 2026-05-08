Ginn lanza 8 innings y Atléticos apalean 12-1 a Filis

J.T. Ginn lanzó ocho entradas estelares, Zack Gelof conectó un jonrón y un triple e impulsó tres carreras, y los Atléticos se encaminaron a una victoria el jueves 12-1 sobre los Filis de Filadelfia para evitar una barrida de tres juegos.

Shea Langeliers, Brent Rooker y Jacob Wilson también se volaron la cerca por los líderes del Oeste de la Liga Americana. Nick Kurtz extendió a 31 juegos su racha embasándose con una base por bolas en la primera entrada.

Kyle Schwarber conectó un jonrón por los Filis, que perdieron apenas por segunda vez en 10 juegos bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Ginn (1-1), en su sexta apertura tras ser ascendido desde el bullpen, permitió una carrera con cuatro hits, ponchó a ocho y otorgó una base por bolas.

Cada titular en el orden al bate conectó al menos un hit por los A’s, que terminaron con 13.

Langeliers y Rooker pegaron cada uno un jonrón de dos carreras ante el novato Andrew Painter (1-4) en una primera entrada de cuatro carreras. Wilson puso el marcador 7-0 en la tercera con otro batazo impulsor de dos carreras contra Painter, y extendió a 11 juegos su racha de hits. El sencillo impulsor de Rooker en la cuarta aumentó la ventaja a 8-0.

Painter, la selección global número 13 de Filadelfia en el draft amateur de 2021, permitió ocho carreras y siete hits en 3 2/3 entradas, elevando su efectividad a 6,89.

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