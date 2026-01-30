Stay up to date with notifications from The Independent

George y Sarr ayudan a Wizards a imponerse 109-99 sobre Bucks carentes de Antetokounmpo

BUCKS-WIZARDS
BUCKS-WIZARDS (AP)

Kyshawn George anotó 23 puntos, Alex Sarr sumó 16 unidades y 17 rebotes, y los Wizards de Washington vencieron el jueves 109-99 a unos incompletos Bucks de Milwaukee.

En medio de rumores de un canje, Giannis Antetokounmpo, dos veces premiado como el Jugador Más Valioso de la NBA, se perdió su segundo duelo consecutivo con Milwaukee, debido a un tirón de pantorrilla.

Khris Middleton y Bub Carrington añadieron 13 tantos cada uno a la causa de Washington, que tuvo una ventaja de 61-43 en rebotes y se acreditó su segunda victoria consecutiva.

Myles Turner anotó 21 puntos y capturó 14 rebotes por Milwaukee, que perdió su cuarto partido consecutivo y el séptimo de sus últimos ocho.

Bobby Portis Jr. y Kyle Porter sumaron cada uno 19 puntos por los Bucks, que comenzaron el día en el duodécimo puesto de la Conferencia Este, a cuatro juegos del último lugar que otorga un pasaje para el minitorneo de repechaje.

El novato de los Wizards, Tre Johnson, se torció el tobillo izquierdo mientras encestaba con 11:10 minutos por jugar en el segundo cuarto. Abandonó el duelo unos tres minutos después y no regresó.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

