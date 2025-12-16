George anota 37, Markkanen suma 33 y el Jazz vence a Mavericks en tiempo extra pese a 42 de Flagg

Keyonte George anotó 37 puntos y Lauri Markkanen agregó 33 para llevar al Jazz de Utah a una victoria de 140-133 en tiempo extra contra los Mavericks de Dallas el lunes por la noche, a pesar de los 42 puntos, el máximo de su carrera, de Cooper Flagg.

George, quien había anotado 39 unidades el viernes en Memphis, marcó los primeros cinco puntos del tiempo extra. Kyle Filipowski anotó 16 de sus 25 tantos en el cuarto período y en el tiempo extra, mientras que el Jazz ganó juegos consecutivos por solo la segunda vez esta temporada.

Flagg ha estado jugando su mejor baloncesto en las últimas semanas, ya que el número uno del draft ha promediado 25,7 puntos en los últimos siete juegos y se convirtió en el primer jugador de 18 años en la historia de la liga en anotar 40 puntos. Flagg también empató con Mark Aguirre por la mayor cantidad de unidades por un novato en la historia de los Mavs.

P.J. Washington anotó 25 y Naji Marshall tuvo 15 para los Mavericks, quienes habían ganado cinco de seis juegos.

Los Mavericks lideraban 124-116 antes de que Jazz anotara 11 puntos consecutivos, culminando con una canasta de Isaiah Collier con 53,6 segundos restantes.

Flagg anotó y recibió con falta en la siguiente posesión, pero falló el tiro libre que podría haber empatado el juego.

Markkanen hizo un tiro en salto desde la línea de base en el otro extremo antes de que Flagg hiciera uno de dos tiros libres para poner el marcador 129-127 con 4,5 segundos por jugar. Falló el segundo tiro libre a propósito y Max Christie consiguió el rebote mientras le cometían falta. Christie hizo ambos tiros libres para enviar el juego a tiempo extra.

Pero el tiempo extra perteneció al Jazz, ya que los Mavericks lanzaron uno de nueve.

Ambos equipos estaban sin sus pívots titulares, ya que el Jazz descansó a Jusuf Nurkic y Anthony Davis de los Mavericks se ausentó por un golpe en la pantorrilla izquierda.

Los jugadores habituales de la rotación Kevin Love y Svi Mykhailiuk no jugaron por decisión técnica, ya que los Jazz decidieron dar juego a sus jóvenes.

