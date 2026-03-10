Geno Smith volverá a los Jets en canje con los Raiders, según fuente de AP

Los Jets de Nueva York adquirieron al quarterback Geno Smith de los Raiders de Las Vegas Raiders, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el canje el martes.

Nueva York también recibirá una selección de séptima ronda y enviarán una de sexta a los Raiders en el acuerdo, según la persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque no puede hacerse oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga el miércoles.

Smith regresa a la organización que lo reclutó en la segunda ronda del draft de 2013.

Es probable que Las Vegas tenga la mira puesta en Fernando Mendoza, el quarterback de Indiana de quien ampliamente se espera que los Raiders seleccionen con el número 1 del draft de la NFL. Los días de Smith con los Raiders parecían estar contados mucho antes del canje, incluso si eso significaba dejarlo en libertad.

Ahora, sin embargo, los Raiders obtienen algo a cambio, al sumar más opciones a un botín del draft que incluye 11 selecciones.

Smith esperará reencontrar parte de la magia que tuvo en Seattle, donde reactivó su carrera bajo el entrenador Pete Carroll. Como mariscal de campo, condujo a los Seahawks a tres temporadas ganadoras consecutivas.

Después de que los Raiders contrataron a Carroll el año pasado, uno de sus primeros movimientos fue llevar a Smith a Las Vegas. No funcionó como ninguno de los dos lo había planeado. Smith fue capturado 55 veces detrás de una línea ofensiva inestable y lanzó 17 intercepciones —ambas cifras, las más altas de la liga la temporada pasada.

Carroll fue despedido después de la temporada.

