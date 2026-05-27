Gavin Williams lanza 7 sólidas entradas y Guardianes vencen 3-2 a Nacionales para evitar barrida

Gavin Williams se serenó tras un inicio irregular y lanzó siete sólidas entradas, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington el miércoles para rescatar el último juego de una serie de tres.

Williams (8-3) permitió una carrera y apenas tres hits —todos en las primeras tres entradas—. El derecho necesitó 24 lanzamientos para salir de la primera y luego hizo solo 19 en total de la cuarta a la sexta. Retiró a sus últimos 13 bateadores.

Tim Herrin trabajó la octava y Cade Smith permitió una carrera en la novena antes de ponchar a dos con la carrera del empate en segunda, para lograr su 19no salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

El novato Travis Bazzana conectó dos dobles y el dominicano José Ramírez impulsó una carrera por Cleveland, que fue superado 16-5 en los dos primeros juegos.

James Wood, de Washington, se fue de 12-8 en la serie con dos jonrones, tres carreras impulsadas y cinco anotadas.

Ramírez conectó un elevado de sacrificio ante Miles Mikolas (1-4), y el novato Chase DeLauter y el dominicano Angel Martinez aportaron sencillos impulsores ante Richard Lovelady.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes