Hugo Sánchez no ha ocultado su deseo en el pasado por dirigir al Real Madrid, equipo en el que triunfó durante la década de 1980 como delantero, y ante la salida de Zinedine Zidane del banquillo Merengue volvió a alzar la mano para candidatearse como una opción para llegar a este club.

Durante su participación en el programa El Chiringuito, Sánchez Márquez aseguró que habló hace un año con Florentino Pérez, presidente de los Merengues, para hacerle saber que se encuentra disponible como director técnico.

“Ya tuve la oportunidad de entrevistarme con el presi, con Florentino Pérez, y él de forma personal sabe que estoy dispuesto, que no me tiemblan las piernas para ponerme enfrente de los jugadores”, dijo el ex goleador del Real Madrid durante el programa. “Ahora no [no he hablado con Pérez], porque no he tenido el momento oportuno, porque no estoy activo”.

El exentrenador de la Selección Mexicana reiteró que Pérez conoce de su deseo por dirigir a los Blancos y pidió al directivo “que no se olvide de mí”. Sánchez recordó que Zidane no contaba con experiencia previa como director técnico cuando fue contratado para dirigir al Real Madrid, por lo piensa que esto no debe ser un impedimento para ser considerado en el puesto.

Sobre la oportunidad de llegar como segundo entrenador, Sánchez rechazó que pueda aceptar esta posible oferta, debido al momento profesional por el que atraviesa. “No aceptaría ser segundo entrenador del Real Madrid, prefiero tener la responsabilidad absoluta”.

Sin embargo, el histórico exjugador mexicano sabe que sus posibilidades de cumplir su sueño y convertirse en entrenador de los Merengues son lejanas. “No creo [que tenga posibilidades reales], porque es una situación, un momento difícil”, dijo Sánchez Márquez a ESPN, cadena en la que trabaja como analista.

Pese a los deseos de Sánchez, el Real Madrid anunció este martes que Carlo Ancelotti se convertirá en el nuevo entrenador del club, una vez que sea presentado el miércoles ante los medios de comunicación.

Sánchez jugó entre 1985 y 1992 con el Real Madrid y ganó cuatro títulos de goleo con este club. En total, el mexicano anotó 208 goles durante su estadía con los Merengues, levantó cinco campeonatos de LaLiga, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Como entrenador, el llamado Pentapichichi ha ganado dos campeonatos de la Liga Mx con Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004) y fue nombrado director técnico de la selección de México en 2007, aunque fue despedido un año más tarde. Además, ha dirigido a Necaxa y Pachuca en el futbol mexicano y a Almería en el balompié de España.