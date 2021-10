Patrice Evra: exdefensor de Manchester United revela que sufrió abuso sexual de niño

Patrice Evra reveló en su nueva autobiografía que fue abusado sexualmente por un maestro de escuela cuando era niño.

El ex defensor del Manchester United y del equipo internacional francés describe cómo el hombre abusó de su posición de poder cuando Evra, de trece años, se hospedaba en su casa.

También viajó a París hace dos semanas para contárselo a su madre. "Por supuesto, ella estaba devastada" , dijo a The Times en una entrevista exclusiva. “Fue un momento difícil para mí. Todavía tengo que contarles a algunos de mis hermanos y hermanas y amigos cercanos.

“No quiero que la gente sienta lástima. Es una situación complicada. Una madre no espera escuchar esto de su propio hijo. Ella sintió que algo [estaba mal] y me preguntó por qué no quería dormir en la casa del maestro. Solo ahora, cuando tengo cuarenta años, se lo digo. Fue un gran shock para ella. Mucha rabia. Ella dijo que lo sentía. Ella dijo: 'No debes ponerlo en tu libro, es algo privado, Patrice'. Pero ahí es cuando digo, mamá, no se trata de mí, se trata de otros niños, entonces ella dice que está bien, que entiende".

“Sé que el libro significará que la gente cambiará su visión de mí, pero estoy más que feliz de hablar con la gente. Soy una mejor versión de mí mismo. Mis amigos dirán, 'oh, el mundo reaccionará, piensa en la presión', pero la mayor presión es decírselo a mi mamá. Incluso al pensar en eso ahora, es difícil.

“Lo primero que dice mi mamá es, 'Si no lo demandas, yo lo haré. Si todavía está vivo, lo mataré.’ Hay mucha rabia. Sé que mi madre y mi familia investigarán y verán si pueden demandar. Pero enterré esto tan profundo que no pensé en [el enjuiciamiento]".

Evra dijo que fue abordado por la policía cuando tenía veinticuatros años y jugaba para Mónaco. En ese entonces el maestro enfrentaba acusaciones de abuso, pero Evra estaba en negación y no reveló sus experiencias, algo de lo que luego se arrepentiría después. La única persona en la que confió fue en su prometida, Margaux Alexandra, a quien describe como “mi alma gemela, incluso mi psicóloga”.

En un fragmento del libro, que se llama I Love this Game y se publicará a finales de este mes por The Times, Evra describe el abuso a manos del maestro. “Sentía mariposas en el estómago cuando debía quedarme a dormir al llegar el fin del día escolar. No podía continuar, y después de unos meses le dije a mi mamá que no quería quedarme más con él. No di ninguna razón. En ese momento, mi futuro abusador se había cansado de la situación. Yo era un luchador; no iba a ceder. Ni siquiera me preguntó por qué me iba. Él sabía.

“La última noche en la casa de ese hombre, cuando supo que regresaría con mi familia, por fin lo logró. Puso mi pene en su boca".

Agrega: “Si eres un niño o niña que lees esto y sufres abuso, debes hablar. No cargues con tu vergüenza porque no hay vergüenza. Lidia con tu pesadilla al hablar de ella. Miro a mi propio hijo y pienso: 'Si pasa algo, espero que me lo diga'. Pasaron muchas cosas de m****a en mi infancia. Las personas que conozco y amo leerán esto y no quiero hacerles pasar más dolor, pero es importante que les cuente mi historia con honestidad. Tengo cuarenta años y digo la verdad".