El arquero del Andorra, Jesús Owono, aseguró que siente un “dolor inmenso” y que atraviesa los días “más difíciles” de su vida tras el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel.

De Miguel, de 30 años, falleció el martes en el hospital tras sufrir un paro cardíaco a raíz de una colisión accidental con Owono durante el tiempo de descuento del partido de la segunda división española disputado el lunes entre ambos equipos. El arquero fue expulsado tras el incidente, ocurrido cuando salió de su área para despejar el balón y golpeó con fuerza al delantero en el pecho.

open image in gallery El portero Jesús Owono afirmó que está atravesando los días “más difíciles” de su vida ( AP )

“Son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha sucedido”, expresó Owono, internacional de Guinea Ecuatorial, en un comunicado difundido el miércoles por su club, el Andorra.

“Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cosas que afrontar y lo haré con el mayor respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que todos sentimos. Descansa en paz, Jesús”, añadió.

El Tenerife decretó seis días de luto por la muerte del delantero, mientras que clubes, jugadores y aficionados de todo el mundo del fútbol expresaron sus condolencias. El martes por la noche se guardó un minuto de silencio antes de cada partido de la Liga de Campeones y la UEFA anunció que el homenaje se repetirá en todos sus encuentros restantes de esta semana.

La policía confirmó el martes que abrió una investigación de rutina por posible homicidio involuntario, aunque se considera poco probable que se presenten cargos penales. Según la legislación española, toda muerte considerada no natural da lugar automáticamente a una investigación judicial.

open image in gallery Los aficionados rinden homenaje al delantero del Tenerife Jesús de Miguel frente al estadio Heliodoro Rodríguez López ( Getty )

Owono eliminó su cuenta de Instagram el martes, mientras que su compañero en el Andorra, el defensor Lautaro Spatz, salió en su defensa.

“Quienes lo conocemos sabemos qué clase de persona es, cuánto está sufriendo en estos momentos y que jamás haría daño a nadie de manera intencional”, afirmó. “En el fútbol ocurren accidentes, pero nadie podría imaginar que uno de ellos tuviera un desenlace tan trágico”.

Los aficionados se reunieron en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife, para rendir homenaje a De Miguel. Además, el club anunció una ceremonia conmemorativa para el sábado por la noche en el mismo estadio, abierta a todos los seguidores.

Por su parte, Raphinha, jugador del Barcelona que marcó dos goles en la victoria de su equipo ante el Aston Villa en la Liga de Campeones, también recordó al delantero fallecido.

“Hoy no quiero hablar de fútbol. Quiero enviar un mensaje a la familia de Jesús. Que descanse en paz. Desde el club, queremos transmitirle mucha fuerza a su familia”, declaró el martes por la noche a CBS Sports.

Traducción de Leticia Zampedri