El mariscal de campo All-Star de los Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, no está vacunado contra el covid-19 y ha dado positivo en una prueba, según los informes, a pesar de que anteriormente parecía indicar que había recibido las dosis.

Como resultado de la prueba positiva y la falta de vacunación, el MVP de la temporada de 2020 se perderá el juego del domingo de los Packers contra los Chiefs de Kansas City y estará fuera durante al menos 10 días.

Ni los Packers ni la NFL han confirmado el diagnóstico, pero varios medios, incluidos CBS Sports, NFL Network y ESPN, han informado que fuentes anónimas confirmaron que el QB tenía coronavirus y que no estaba vacunado.

The Independent se ha puesto en contacto con el equipo y la liga para buscar comentarios.

La prueba positiva reportada es una sorpresa, ya que se pensaba que Rodgers ya había sido vacunado.

En agosto, dijo a los periodistas: "sí, he sido inmunizado".

La NFL ha considerado que Rodgers no está vacunado desde el comienzo de la temporada y ha usado un cubrebocas en interiores para cumplir con los protocolos de la liga para los no vacunados, informó ESPN .

Sin embargo, ESPN también informó que el mariscal de campo presuntamente presionó a la NFL para que fuera tratada de la misma manera que alguien que está vacunado, una solicitud que finalmente fue denegada. Aún así, a Rodgers se le ha permitido asistir a eventos de los medios sin usar un cubrebocas, mientras que otros jugadores no vacunados han atendido a la prensa por Zoom.

Es el último conjunto de problemas de covid para los Packers, después de que los receptores Davante Adams y Allen Lazard no pudieron jugar la semana pasada debido a positivos por coronavirus. El mariscal de campo del equipo de práctica Kurt Benkert anunció el martes que él también tenía a covid-19 y fue puesto en la lista de reserva y dejó a los Packers con pocas opciones antes del partido de este fin de semana.

La NFL jugó la temporada anterior durante la fase previa a la vacunación de la pandemia y varios equipos experimentaron brotes y pospusieron los partidos. La liga no ha dicho que las vacunas sean obligatorias, pero afirmó que muchos equipos tienen tasas de vacunación superiores al 80% entre los jugadores y que los equipos con brotes como resultado de personas no vacunadas podrían verse obligados a perder los partidos.

Rodgers ha sido crítico anteriormente con las reglas de covid-19, tanto a nivel político como dentro de la propia liga.

"Quiero decir que pusieron estas reglas en su lugar... ni siquiera están siguiendo sus propias reglas", declaró en un programa de radio en enero. “¿Cuántas personas han sido atrapadas? No viajes, no salgas del estado. Oh, aquí está fulano de tal de vacaciones. Oh, aquí está fulano de tal en un salón. No comas en un restaurante a menos que esté usando un cubrebocas y [estés] separado. Oh, aquí hay una foto del gobernador de California violando esas reglas.

"Puedes saludar a un chico después de un juego, pero no puedes comer en la misma mesa de almuerzo que un compañero de equipo", dijo Rodgers el otoño pasado en el programa "The Pat McAfee Show" de SiriusXM. “Pueden bajar a practicar y golpearse y estar en contacto cercano, pero deben tener plexiglás entre tú y el tipo que está a tu lado en el vestuario. Creo que algunas de esas cosas para mí realmente no cuadran".