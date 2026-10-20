Fuente AP: Eagles no serán castigados por manejo de coágulos de sangre de Hurts

Los Eagles de Filadelfia no están siendo sancionados por la manera en que manejaron los coágulos de sangre del quarterback Jalen Hurts, según una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque las conversaciones entre la liga y el equipo eran privadas.

En un comunicado difundido el martes, la NFL indicó que sus oficiales habían estado en contacto con el personal médico de los Eagles y con la Cleveland Clinic en Londres durante todo el proceso del tratamiento de Hurts.

“El director médico de la liga, el doctor Allen Sills, coordina recursos médicos con proveedores líderes en cada mercado internacional con la aprobación de la Asociación de Jugadores de la NFL”, señaló la liga. “La atención médica de los jugadores la proporciona el personal médico del club en coordinación con médicos independientes”.

Se espera que Sills y otros funcionarios atiendan a los reporteros más tarde el martes en Nueva York, durante la reunión anual de otoño de la liga.

Hurts está en la lista de reservas lesionados y se espera que se pierda el resto de la temporada después de que un coágulo de sangre en su pantorrilla izquierda se desplazó a sus pulmones. Los Eagles y la agente Nicole Lynn informaron el lunes que Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales.

Su tratamiento incluye anticoagulantes, y a Hurts no se le permitirá participar en ninguna actividad de fútbol americano hasta que deje de tomarlos.

Hurts jugó en Londres contra Jacksonville el 11 de octubre, tres días después de informar al personal médico sobre la lesión tras una práctica. Inicialmente, especialistas en Londres le diagnosticaron una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda.

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