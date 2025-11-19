Fox y Barnes llevan a Spurs a victoria sobre Grizzlies en duelo sin astros Wembanyama y Morant

De’Aaron Fox anotó 26 puntos, Harrison Barnes añadió 23 y los Spurs de San Antonio escaparon el martes con una victoria de 111-101 sobre los Grizzlies de Memphis, en una batalla de plantillas plagadas de lesiones.

San Antonio no contó con el pívot estelar Victor Wembanyama y Memphis no tuvo a su máxima figura, el base Ja Morant.

Barnes acertó nueve de 14 tiros de campo, incluyendo siete puntos consecutivos mediante un gancho en carrera, una flotadora de tres metros y un triple para darles a los Spurs una ventaja de 107-101 con 53,2 segundos restantes. Keldon Johnson añadió 18 puntos al atinar ocho de 15 tiros.

Cedric Coward anotó 19 puntos y Jaren Jackson Jr. añadió 18 por Memphis, que perdió su quinto partido consecutivo.

San Antonio ha ganado dos duelos seguidos y cinco de los últimos siete.

Los Spurs también están sin los bases lesionados Dylan Harper (distensión en la pantorrilla izquierda) y Stephon Castle.

Las resonancias magnéticas revelaron que Wembanyama sufre una distensión en la pantorrilla izquierda y Castle tiene un tirón en el flexor de la cadera izquierda. Se espera que tanto Wembanyama como Castle se pierdan de dos a tres semanas.

Los Spurs tienen un récord de 18-31 sin Wembanyama y los Grizzlies padecen una foja de 76-93 sin Morant.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes