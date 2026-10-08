Fiscalía pide penas de hasta 12 años de prisión a médicos involucrados en muerte de Maradona

La fiscalía pidió al tribunal penas de cuatro a 12 años de prisión contra un grupo de profesionales de la salud involucrados en la muerte del astro Diego Maradona en el 2020.

“Ejecutaron acciones contrarias al acto de curar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”, dijo el fiscal Patricio Ferrari en la apertura el jueves de su alegato en la sala de audiencias del tribunal de la localidad bonaerense de San Isidro.

El excapitán de la selección campeona del mundo en 1986 murió por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa rentada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía para removerle un hematoma subdural que le fue practicado dos semanas antes en una clínica.

Ferrari pidió 12 años de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer la medicina para el principal acusado, el neurocirujano y médico personal del astro, Leopoldo Luque, por el delito de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño y aún así continúa con la acción.

Por el mismo cargo, la fiscalía solicitó 10 años de prisión para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada, Nancy Edith Forlin, y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov. En caso de culpabilidad, quedarán inhabilitadas para ejercer también por 10 años.

Las penas propuestas por la fiscalía están por debajo del máximo de 25 años de cárcel que contempla el código penal argentino para este tipo de delitos.

En tanto que los fiscales pidieron cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermería, Mariano Perroni e inhabilitación a los tres para ejercer por el doble plazo de la condena.

Por último, la fiscalía demandó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. “No ha tenido protestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”, sostuvo Ferrari.

El tribunal conformado por tres magistrados podría dictar veredicto antes de fin de año.

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