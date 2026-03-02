Fiorentina y Pisa pierden en noche sombría para clubes que luchan por no descender en Serie A

Fiorentina sucumbió 3-0 ante Udinese y Pisa perdió en casa 1-0 contra Bologna en una aciaga noche del lunes para los equipos amenazados por el descenso en la Serie A de Italia.

En Udine, el conjunto local se adelantó a los 10 minutos cuando Christian Kabasele cabeceó un córner de Nicolo Zaniolo.

Kelman Davis, máximo goleador de Udinese, Kelman Davis, puso el 2-0 al cobrar un penal en la segunda mitad.

Y Adam Buksa añadió el tercero en el tiempo de descuento para frenar de forma contundente el reciente repunte de Fiorentina y dinamitar sus esperanzas de ganar tres partidos seguidos por primera vez esta temporada.

Se mantuvo quinto desde el fondo cola en la liga, pero igualado a puntos con Cremonese y Lecce, el club que ocupa la tercera plaza de descenso.

Pisa, uno de los dos equipos que están en la zona roja, perdió en casa ante Bologna y siguió colista junto con Verona.

Bologna capitalizó en gol su único remate a puerta, el disparo de Jens Odgaard a los 90 minutos. El delantero danés marcó desde unos 25 metros.

El resultado dejó a Pisa con los mismos puntos que el colista Verona. Ambos están a nueve puntos de la salvación con 11 partidos de liga por disputar.

La victoria fue la tercera consecutiva de Bologna y lo elevó por encima de Sassuolo hasta el noveno puesto. No ha perdido un partido de liga en casa ante Pisa desde febrero de 1985.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes