Fiorentina consigue lo que quería para Navidad: su primera victoria en la Serie A de la temporada

La asediada Fiorentina finalmente consiguió su primera victoria en la Serie A de la temporada después de que su oponente jugara casi todo el partido con diez hombres.

La Fiorentina se impuso con una victoria de 5-1 en casa contra Udinese, que tuvo al portero Maduka Okoye expulsado con menos de ocho minutos en el reloj.

Fue la primera victoria de la Fiorentina en 16 partidos de liga y vio al equipo en último lugar reducir la brecha de seguridad a cinco puntos.

Udinese, que está en la mitad de la tabla, venció al campeón defensor de la Serie A, Napoli, el fin de semana pasado.

Sin embargo, los visitantes tuvieron el peor comienzo posible cuando Okoye salió corriendo del área de penal y chocó con Moise Kean, quien estaba claro hacia el gol. El portero, que también tocó el balón con el brazo, recibió una tarjeta roja directa.

La Fiorentina tomó la delantera a los 21 minutos cuando Nicolò Fagioli tocó un tiro libre hacia Rolando Mandragora, quien disparó un tiro bajo por debajo del portero suplente de Udinese, Răzvan Sava.

El excelente disparo de Albert Guðmundsson y el cabezazo de Cher Ndour pusieron a Fiorentina cómodamente por delante al descanso.

Kean anotó dos veces después del descanso, a ambos lados del gol de consolación de Oumar Solet para Udinese.

Una roja aún más temprana

Atalanta logró arrebatar una victoria 1-0 contra un Genoa con 10 hombres, que vio la roja en circunstancias muy similares a las de Udinese.

El portero del Genoa, Nicola Leali, fue expulsado en el tercer minuto por una falta sobre el delantero de Atalanta, Gianluca Scamacca.

Atalanta, como era de esperar, dominó la posesión, pero el Genoa —que parecía mucho más peligroso con sus oportunidades— notablemente parecía haber aguantado para un empate antes de que Isak Hien cabeceara un córner en el cuarto minuto del tiempo de descuento.

El mediocampista estadounidense Yunus Musah hizo su primera aparición como titular en la Serie A para Atalanta desde el 29 de agosto.

Genoa se mantuvo dos puntos por encima de la seguridad.

Esperanzas de seguridad

Un gol de último minuto de Stefano Moreo permitió a Pisa arrancar un empate 2-2 ante Cagliari.

Pisa se acercó a tres puntos de la seguridad. Cagliari quedó tres puntos por encima de la zona de descenso.

En otros lugares, Torino ganó 1-0 en Sassuolo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes