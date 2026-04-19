Fils vence a Rublev y se corona en Barcelona para su cuarto título ATP

El francés Arthur Fils se complicó al momento de sentenciar el partido, pero finalmente logró asegurar el domingo una victoria 6-2, 7-6 (2) sobre el ruso Andrey Rublev para conquistar el título del Abierto de Barcelona.

Fils se convirtió en el primer francés que alza el trofeo Conde de Godó desde 1985, cuando su compatriota Thierry Tulasne se coronó. Con 21 años, Fils ganó su cuarto título ATP Tour y el primero desde Tokio en 2024.

“El final del partido fue pura mentalidad. Estuve cansado pero jugué muy bien y estoy contento de cómo jugué al final para sacar el partido adelante en el desempate", dijo Fils, quien logró su tercera corona en superficie de arcilla tras su consagraciones en Lyon 2023 y Hamburgo 2024.

Fils, cuyo 2025 estuvo marcado por lesiones, mandó con un total de 31 golpes ganadores frente a los 10 de Rublev.

La victoria le permite a Fils ascender al 25to puesto en el ranking de la ATP.

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