Federación Colombiana de Fútbol condena amenazas de muerte contra Jaminton Campaz

La Federación Colombiana de Fútbol condenó el viernes las amenazas de muerte dirigidas al mediocampista Jaminton Campaz y a su familia tras la eliminación de la selección nacional en la Copa del Mundo.

La participación de Colombia terminó el martes con una derrota en tanda de penales ante Suiza en los octavos de final. Campaz —quien milita en el club argentino Rosario Central— desperdició una oportunidad clave de anotar durante la prórroga, cuando su remate se fue desviado.

“Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”, enfatizó la Federación en un comunicado.

En Instagram, Campaz compartió una foto en la que aparece en cuclillas y con un gesto de frustración. La imagen va adjunta a un exhorto al respeto.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”, escribió el futbolista. “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”

En respuesta al acoso, la federación colombiana instó a la Fiscalía General de la Nación a agilizar una investigación para identificar a quienes están detrás de las amenazas.

"El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia", recalcó el organismo. “Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”.

Las amenazas evocan un capítulo oscuro en la historia del fútbol colombiano. Durante el Mundial de 1994 en Estados Unidos, el defensor Andrés Escobar anotó un autogol en una derrota 2-1 ante el país anfitrión.

Días después de que el equipo fue eliminado y regresó a casa, Escobar fue asesinado en Medellín.

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