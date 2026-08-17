Explosión de poder de Padres, que vencen 5-0 a Guardianes con 4 jonrones

Luis Rengifo y Gavin Sheets conectaron vuelacercas consecutivos en la segunda entrada, Casey Mize permitió tres hits en seis innings para conseguir su primera victoria con el uniforme de San Diego, y los Padres derrotaron el domingo 5-0 a los Guardianes de Cleveland.

Jase Bowen y Jake Cronenworth también se volaron la cerca por los Padres, que conectaron al menos cuatro jonrones en un juego por sexta vez esta temporada.

San Diego —que ganó dos de tres en la serie del fin de semana— tiene marca de 6-0-1 en sus últimas siete series y ostenta el mejor registro de las Grandes Ligas con 17-5 desde el 24 de julio.

El dominicano José Ramírez bateó dos hits por los Guardianes, que han perdido sus últimas cinco series y tienen marca de 4-11 desde el 31 de julio.

Mize (5-7), adquirido desde Detroit en la fecha límite de cambios, permitió tres hits en su tercera apertura con los Padres.

El abridor de Cleveland, Tanner Bibee (4-13), retiró a los primeros cinco bateadores antes de que el venezolano Rengifo conectara un sinker alto por el centro y lo enviara por encima de la barda del jardín central.

Cinco lanzamientos después, Sheets conectó un cambio que apenas superó la cerca del jardín derecho.

Fue la primera vez desde abril pasado que los Padres conectaron jonrones consecutivos.

El juego comenzó con un retraso de 3 horas y 11 minutos por la lluvia.

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