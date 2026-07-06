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Eury Pérez lanza 7 innings perfectos y Marlins resisten para vencer 9-8 a Atléticos

MARLINS-ATLÉTICOS
MARLINS-ATLÉTICOS (AP)

El dominicano Eury Pérez lanzó siete entradas perfectas antes de ser reemplazado por el mánager de Miami, Clayton McCullough, y los Marlins estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de ocho carreras el domingo en una victoria 9-8 sobre los Atléticos.

El dominicano Heriberto Hernández conectó dos jonrones para los sorprendentes Marlins (49-42), que han ganado nueve de 12 en total tras completar una barrida de tres juegos. El panameño Leo Jiménez y el campocorto dominicano All-Star Otto Lopez también se volaron la cerca.

Lopez, quien lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .346, impulsó tres carreras y anotó dos veces. Él y Hernández pegaron jonrones consecutivos en la sexta, y cada uno terminó con tres de los 16 hits de Miami.

Lopez suma 39 juegos de múltiples hits.

Pérez (5-6) ponchó a ocho, su cifra más alta de la temporada, y retiró a los 21 bateadores que enfrentó. Fue la cuarta vez este año que no otorgó ninguna base por bolas.

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Gage Jump (3-3) permitió seis carreras, la mayor cantidad de su carrera, en tres entradas para los Athletics, que han perdido siete de ocho.

Hernández conectó jonrones solitarios en la primera y la sexta. Jiménez añadió un batazo de dos carreras en la tercera —su primer jonrón desde el 12 de junio de 2025.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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