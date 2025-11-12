Escolta de Suns Jalen Green, fuera de 4 a 6 semanas por lesión de isquiotibiales

El escolta de los Suns de Phoenix Jalen Green sufre una distensión en el isquiotibial derecho y se perderá al menos las próximas cuatro a seis semanas antes de ser reevaluado, informó el equipo.

Green ha tenido molestias durante el último mes y medio, y abandonó el partido del sábado contra los Clippers de Los Angeles tras agravarse la lesión. Sólo ha jugado en dos duelos esta temporada.

El jugador de 23 años se lesionó inicialmente durante el campamento de prácticas.

Green fue una parte importante del canje que envió a Kevin Durant, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, con destino a los Rockets de Houston durante el receso previo a la campaña. Green jugó en los 82 partidos de la temporada regular en cada una de las dos últimas campañas.

Fue impresionante en su debut con los Suns, el 6 de noviembre contra los Clippers. Anotó 29 puntos en una victoria por 115-102. Dos días después, jugó sólo siete minutos antes de lesionarse nuevamente.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes