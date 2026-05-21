Eriksen al borde del descenso con Wolfsburgo tras 0-0 en repechaje ante Paderborn

Christian Eriksen está a un partido del descenso de la Bundesliga con el Wolfsburg tras un empate sin goles con el Paderborn, de segunda división, el jueves en el partido de ida de su repechaje.

Eriksen, quien firmó un contrato de dos años cuando se incorporó al Wolfsburg en septiembre, probablemente no imaginó que se encontraría al borde del descenso a la segunda división de Alemania al final de su primera temporada.

Pero si el Paderborn gana el partido de vuelta de su repechaje de ascenso/descenso en casa el lunes, el Wolfsburg —campeón de la Bundesliga en 2009— bajaría de categoría por primera vez desde que ascendió a la máxima división en 1997.

El Paderborn busca regresar a la Bundesliga después de haber descendido en 2020 tras una temporada en la élite.

El repechaje de final de temporada enfrenta al equipo que termina tercero por la cola en la Bundesliga contra el tercero de la segunda división para determinar cuál jugará en la máxima categoría la temporada siguiente.

El Wolfsburg aseguró su lugar en el repechaje en la última jornada de la Bundesliga con una victoria sobre el St. Pauli, enviando al equipo de Hamburgo a la segunda división, mientras que el Paderborn se ganó su oportunidad de ascender al vencer al Darmstadt y aprovechar los puntos que dejó escapar el Hannover.

Santiago Castaneda tuvo una ocasión temprana para el Paderborn, pero por lo demás el Wolfsburg generó más en la primera mitad, con el arquero del Paderborn, Dennis Seimen, negándole el gol a Adam Daghim en un mano a mano.

Sin embargo, los nervios influyeron a medida que avanzó el partido. Filip Bilbija, del Paderborn, tuvo un remate que fue despejado sobre la línea en los minutos finales.

El defensor del Paderborn Jonah Sticker se perderá el partido de vuelta tras ser expulsado al recibir dos amonestaciones en el tiempo añadido, con apenas dos minutos de diferencia entre una y otra.

El Paderborn, una ciudad al este de Dortmund en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, participa en el repechaje por primera vez, mientras que el Wolfsburg afronta este duelo por tercera vez tras sus victorias sobre el Eintracht Braunschweig en 2017 y sobre el Holstein Kiel al año siguiente.

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