Equipos de la NFL dispuestos a canjear múltiples selecciones de primera ronda por defensivos élite

Las defensas ganan campeonatos.

Por eso los equipos de la NFL están cada vez más dispuestos a desprenderse de valiosas selecciones del draft a cambio de defensores de élite.

Intercambiar dos selecciones de primera ronda por un jugador es poco común, con menos de 20 acuerdos de ese tipo en los últimos 40 años. Sin embargo, tres de ellos se han concretado en los últimos seis meses y medio, y cada uno fue por un jugador defensivo estelar.

El cazamariscales Maxx Crosby, cinco veces seleccionado al Pro Bowl, se convirtió en el más reciente talento de primer nivel traspasado por dos selecciones de primera ronda. Los Ravens de Baltimore adquirieron a la estrella de 28 años procedente de los Raiders de Las Vegas el viernes, según le confirmaron a The Associated Press dos personas con conocimiento del acuerdo.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque el canje no puede anunciarse hasta que comience el nuevo año de la liga la próxima semana.

Los dos últimos Super Bowls se decidieron gracias a defensas superiores. El llamado “Dark Side” de Seattle capturó a Drake Maye seis veces en la victoria 29-13 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra el mes pasado.

El año pasado, los Eagles capturaron a Patrick Mahomes seis veces en la victoria 40-22 de los Filadelfia sobre los Chiefs de Kansas City.

Los Ravens recibieron un impulso significativo al sumar a Crosby pues se han quedado cortos en los playoffs varias veces pese a temporadas regulares exitosas lideradas porel dos veces MVP, Lamar Jackson.

Crosby mejora una defensa que tuvo apenas 30 capturas en 2025, empatada en el puesto 28 de la NFL. Podría prosperar bajo el nuevo entrenador Jesse Minter, ex coordinador defensivo.

A continuación, un vistazo a algunos otros canjes que involucraron dos selecciones de primera ronda en los últimos cinco años:

Sauce Gardner

Los Colts enviaron en noviembre dos selecciones de primera ronda y al receptor abierto Adonai Mitchell a los Jets por el esquinero dos veces All-Pro. Indianapolis tenía marca de 7-2 en ese momento, pero las lesiones del quarterback Daniel Jones y de Gardner contribuyeron a descarrilar su temporada.

Micah Parsons

Los Packers traspasaron dos selecciones de primera ronda y al tackle defensivo Kenny Clark, tres veces Pro Bowl, a Dallas por el cazamariscales tres veces All-Pro Micah Parsons una semana antes del inicio de la temporada pasada.

Parsons registró 12 capturas y media en 14 partidos, ayudando a Green Bay a arrancar 9-3-1. No ganaron un solo juego sin él después de que se rompió el ligamento cruzado anterior.

Russell Wilson

Los Broncos de Denver concretaron un acuerdo bomba para adquirir al quarterback, 10 veces Pro Bowl, en marzo de 2022, enviando a Seattle dos selecciones de primera ronda, dos de segunda ronda, una de quinta ronda, al quarterback Drew Lock, al ala cerrada Noah Fant y al liniero defensivo Shelby Harris. Wilson tuvo marca de 11-19 en apenas dos temporadas en Denver antes de ser dejado en libertad.

Deshaun Watson

Los Browns de Cleveland realizaron en marzo de 2022 lo que terminó siendo uno de los peores canjes en la historia de la NFL, cuando adquirieron a Watson y una selección de sexta ronda de 2024 de los Texans de Houston a cambio de tres selecciones de primera ronda, una de tercera ronda y dos de cuarta.

Luego los Browns firmaron a Watson con un contrato de 230 millones de dólares totalmente garantizado. Ha jugado apenas 19 partidos en cuatro años, con marca de 9-10.

Matthew Stafford

Los Rams de Los Ángeles traspasaron al quarterback Jared Goff, dos selecciones de primera ronda y una de tercera a los Lions de Detroit por Stafford en enero de 2021. El quarterback, tres veces Pro Bowl, condujo a los Rams al título del Super Bowl esa temporada y fue el MVP de la NFL de la AP en 2025.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes