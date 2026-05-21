Enorme estatua de Pelé se inaugura en Guadalajara antes del Mundial

Una gran estatua del astro del fútbol Pelé fue develada el jueves en la ciudad mexicana de Guadalajara para conmemorar sus logros con la selección brasileña.

Pelé, quien murió a los 82 años en 2022, ganó uno de sus tres títulos de la Copa del Mundo en México, en la edición de 1970 del torneo.

“Es un gran regalo a los jaliscienses y a todos los visitantes esta figura monumental de este gran jugador que jugo aquí y metió un gran gol”, afirmó Pablo Lemus, gobernador del estado occidental de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara. “Pelé amó a Guadalajara y la selección brasileña quedó enamorada porque el público mexicano le entregó todo en el 70”.

La estatua, de 9,5 metros de altura (31 pies), está ubicada en una plaza pública llamada Plaza Brasil, afuera del Estadio Jalisco, que albergó partidos de las Copas del Mundo de 1970 y 1986. En su camino al título de 1970, Brasil disputó en ese estadio sus partidos de primera ronda, cuartos de final y semifinales, antes de vencer a Italia en la final en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

“La gente que venga al estadio Jalisco ahora se va a detener a tomarse una foto, esta estatua va a ser un referente y más por tratarse de una estrella del fútbol como Pelé”, añadió Lemus. “Es un gran regalo con motivo del Mundial”.

En la Copa del Mundo de 2026, Guadalajara será sede de cuatro partidos de primera ronda: Corea del Sur vs. República Checa el 12 de junio; México vs. Corea del Sur el 18; Colombia vs. Congo el 23, y Uruguay vs. España el 26.

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