Emma Raducanu ha explicado cómo su semana de cuento de hadas en Wimbledon la “alcanzó” después de retirarse en la cuarta ronda por motivos médicos.

La sensacional actuación de la joven de 18 años cautivó los corazones de los aficionados británicos al tenis, pero su viaje tuvo un final anticlimático en la Pista Central cuando se retiró con dificultades respiratorias, cediendo el partido a su rival australiana Ajla Tomljanovic, que iba ganando por un set y 3-0.

En un comunicado el martes, Raducanu señaló que se sentía “mucho mejor” y explicó que se había sentido mareada.

“Estaba jugando el mejor tenis de mi vida frente a un público increíble esta semana y creo que toda la experiencia me afectó”, mencionó. “Al final del primer set, tras unos peloteos muy intensos, empecé a respirar con dificultad y me sentí mareada. El equipo médico me aconsejó que no continuara y, aunque me pareció lo más duro del mundo no poder terminar mi Wimbledon en la pista, no estaba lo suficientemente bien como para continuar”.

A pesar de la derrota, es probable que Raducanu ascienda en la clasificación mundial desde su actual número 338, después de tres impresionantes victorias en sets corridos contra la rusa Vitalia Diatchenko, la checa Maketa Vondrousova y la rumana Sorana Cirstea, todas ellas clasificadas entre las 50 primeras.

“Quiero dar las gracias a la gente que me ha animado en cada partido, ¡tenía tantas ganas de ganar por ustedes! “Lo de anoche me servirá para aprender lo que se necesita para rendir al máximo. Voy a valorar todo lo que hemos conseguido juntos esta semana y volveré más fuerte. No puedo esperar a ver lo que sigue en mi viaje”.

El All England Club defendió su programación, que hizo que Raducanu jugara a última hora del lunes, algo que no se ajusta a los horarios típicos de Wimbledon, donde los partidos individuales femeninos se juegan temprano antes de los cuartos de final del martes.

La comentarista de la BBC Tracy Austin expresó su preocupación por el tiempo que Raducanu tuvo para meditar el partido de antemano, después de un prolongado partido masculino y de los retrasos por la lluvia, pero Wimbledon precisó: “La programación no es una ciencia exacta. Todas las decisiones se toman teniendo en cuenta la imparcialidad y los intereses del torneo, los jugadores, los espectadores y nuestra audiencia mundial, pero la naturaleza impredecible de la duración de los partidos y el clima británico pueden causar y causarán trastornos en cualquier calendario”.

El comentarista de la BBC, John McEnroe, sugirió que la ocasión era “demasiado” para ella y comparó la retirada de Raducanu con la decisión de Naomi Osaka de no participar en el Abierto de Francia y Wimbledon por depresión y ansiedad.

“Me siento mal por Emma, obviamente”, mencionó McEnroe. “Parece que ha sido demasiado, como es comprensible, sobre todo con lo que hemos estado hablando de esto en las últimas semanas con Osaka ni siquiera aquí. ¿Cuánto pueden soportar los jugadores? Te hace mirar a los chicos que han estado alrededor, y a las chicas, durante tanto tiempo, lo bien que pueden manejarlo. Esperemos que aprenda de esta experiencia”.

La rival de Raducanu, Tomljanovic, dijo que los comentarios de McEnroe fueron “definitivamente duros”.

Andy Murray también la defendió en las redes sociales después de que el expresentador de televisión Piers Morgan tuiteara: “McEnroe dijo la verdad. Raducanu es una jugadora con talento, pero no pudo soportar la presión y abandonó cuando estaba perdiendo mucho. No es “valiente”, sino una vergüenza. Si yo fuera ella, le diría a mis fans que dejaran de insultar a McEnroe y le pediría consejo para endurecerse y convertirse en un campeón como él”.

“La fuerza mental y la resistencia no son palabras sucias. Son cosas buenas que hay que enseñar, cultivar, fomentar y celebrar desde la escuela. Esto sería inconmensurablemente más fácil si tanta gente de alto nivel dejara de hacerse la víctima”.

Murray, dos veces campeón de Wimbledon, respondió: “Creo que es una visión muy dura de la situación, Piers”.