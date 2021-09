Hace un par de meses, la prodigiosa tenista Emma Raducanu estaba haciendo el bachillerato. Anoche, tras ganar el US Open contra la también deportista estrella Leylah Fernández, es una sensación mundial y una indiscutible número 1 británica. Es la primera mujer británica que gana un Grand Slam desde Virginia Wade en Wimbledon en 1977, y la primera jugadora de la fase de clasificación que gana un torneo importante, Raducanu ha cautivado a los espectadores de todo el mundo. Y en mi caso, ha hecho que me interese por el tenis por primera vez en mi vida.

Es una broma. No podría despertar el interés por un deporte ni aunque me pagaran (mis honorarios por este artículo, por ejemplo), pero la propia Emma ha tocado una fibra sensible y he seguido su carrera en Estados Unidos con sincera curiosidad.

Oí hablar de ella cuando llegó a Wimbledon -nueva en el bloque, tan joven, tan talentosa-, pero mis oídos se aguzaron realmente cuando Piers Morgan (56) tuiteó sobre Raducanu (18) después de que sufriera dificultades respiratorias en la pista. Con una errata en su nombre y un honorífico extrañamente formal, Morgan escribió: “Raducuna es una jugadora con talento, pero no pudo soportar la presión y abandonó cuando estaba perdiendo mucho. No es ‘valiente’, sólo una vergüenza”.

El opositor profesional Piers Morgan, ¿se pelea con una adolescente? Debe ser brillante. Después de eso, en lo que a mí respecta, no podía hacer nada malo.

Por suerte, no lo hizo. Llegó a la final (y luego se llevó el trofeo) sin ceder un solo set, y el camino de Raducanu hacia la cima no sólo fue inmaculado, sino también totalmente amable. Su entrevista en la pista después de la histórica victoria no podía dejar de hacer sonreír a un muro de ladrillos: he aquí un ser humano que acaba de alcanzar su sueño, y su rostro es una imagen de alegría sin complicaciones.

Lo primero que hace es felicitar a su rival, y a lo largo del discurso hace muchas más referencias al talento y la tenacidad de Fernández. Mirando por encima de su hombro, Raducanu capta la mirada de Fernández; no hay otra palabra para la expresión que comparten que “radiante”.

Fue un placer ver a dos mujeres jóvenes jugar tan bien y luego comportarse con tanto aplomo. A Piers le pareció que sí. Después de que Twitter señalara la ironía de su valoración de Raducanu después de Wimbledon, decidió que ella no había triunfado a pesar de sus críticas; al contrario, siguió sus “consejos” y ganó gracias a ellos.

En respuesta a un usuario de Twitter que cuestionó esa lógica, Morgan escribió: “las palabras que buscas son: ‘Gracias Piers’”. En todo caso, Raducanu fue negligente al no dedicar todo su discurso a su duro mentor: “¡Gracias por insultarme! Me ha ayudado mucho”.

Así que felicidades a Piers Morgan, el verdadero ganador del US Open femenino. Soy 10 años mayor que Raducanu (y mucho menos famosa), pero tengo la mitad de la edad de Morgan, lo que -cruzando los dedos- debería convertirme en una rival adecuada. Espero que se digne a enfrentarse a mí en Internet, porque, según su lógica, será mi fin. Como todos sabemos, las mujeres jóvenes sólo pueden prosperar cuando están impregnadas de las críticas persistentes de los hombres de mediana edad, así que Piers, estoy lista cuando tú lo estés.