Joel Embiid anotó 26 puntos y capturó 17 rebotes, LeBron James encestó 13 de sus 21 unidades en el cuarto periodo y los 76ers de Filadelfia resistieron para imponerse el sábado 132-129 a Tyler Herro y los coleros Bucks de Milwaukee.

Herro logró un récord personal de 50 puntos y estuvo cerca de enviar el partido a la prórroga para Milwaukee, que sufrió su 13ª derrota consecutiva y la 16ª en 17 encuentros para comenzar la temporada. Herro sumó además 11 rebotes y siete asistencias.

Tyrese Maxey aportó 17 puntos para los 76ers (14-3), líderes de la Conferencia Este, que consiguieron su quinta victoria seguida. Jaylen Brown no jugó por segundo partido consecutivo debido a una distensión en el tendón de la corva.

Filadelfia parecía tener el control total, con ventaja de 10 tantos a poco más de dos minutos del final, antes de un furioso intento de remontada de los Bucks. La bandeja de Herro con 19,2 segundos por jugar acercó a Milwaukee a 128-126. Tras un par de tiros libres de Embiid, Brayden Burries clavó un triple desde la esquina con 4,8 segundos restantes para poner el marcador 130-129. Luego Embiid convirtió dos tiros libres con 1,5 segundos por jugar para darle a Filadelfia una ventaja de tres puntos. El tiro de Herro para empatar desde el ala derecha entró, pero había soltado el balón después de la bocina.

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