Elly De La Cruz pega jonrón e impulsa 4 carreras en triunfo de Rojos 12-8 ante Cerveceros

El dominicano Elly De La Cruz conectó un jonrón de dos carreras y un doble con las bases llenas el domingo y terminó con cuatro carreras impulsadas, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron 12-8 a los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la División Central de la Liga Nacional.

Los Rojos se quedaron con una serie ante los Cerveceros en el Great American Ball Park por primera vez desde 2022, poniendo fin a la racha de Milwaukee de nueve series consecutivas.

Cincinnati construyó una ventaja de 4-0 en las primeras tres entradas. En la segunda, Sal Stewart sumó su 107ma carrera impulsada —la mayor cifra en las Grandes Ligas— con un elevado de sacrificio.

De La Cruz, bateador designado de los Reds, conectó su 22do jonrón en la cuarta, para darle a Cincinnati una ventaja de 6-3.

Brady Singer (6-13) permitió seis carreras con cuatro hits y seis bases por bolas, y ponchó a tres en cinco entradas.

El dominicano Luis Mey lanzó una sexta entrada sin carreras.

Emilio Pagan, de Cincinnati, reemplazó a Pierce Johnson con la carrera del empate en el círculo de espera y retiró al bateador emergente dominicano Gary Sánchez para asegurar su 22do salvamento.

El venezolano Antonio Senzatela (10-5), el segundo de cinco lanzadores de Milwaukee en el juego, cargó con la derrota.

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