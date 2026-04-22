Elly De La Cruz conecta 2 de los 5 jonrones de los Rojos en triunfo 12-6 ante Rays

El dominicano Elly De La Cruz conectó dos de los cinco jonrones de Cincinnati, el novato Sal Stewart aportó tres carreras impulsadas para llegar a 24 en la temporada y los Rojos anotaron la noche del martes las primeras nueve carreras para encaminarse a una victoria de 12-6 sobre los Rays de Tampa Bay.

De La Cruz, que se fue de 6-3 con cinco carreras impulsadas, pegó un jonrón de dos carreras para abrir el marcador en la primera entrada y añadió un cuadrangular solitario en la novena, su octavo de la temporada, para poner el juego 12-2. Fue el sexto partido de su carrera con múltiples jonrones para De La Cruz, con lo que superó a Pete Rose como el bateador ambidiestro con más juegos de ese tipo en la historia de los Rojos.

Chase Burns (2-1) ponchó a ocho en 5 2/3 entradas, permitiendo apenas dos carreras con el jonrón del mexicano Jonathan Aranda en la sexta. Los Rojos no habían permitido un jonrón en sus seis juegos anteriores.

El abridor de Tampa Bay, Steven Matz (3-1), apenas duró tres entradas tras permitir cuatro carreras.

Los Rays han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. ___

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