Elevado de sacrificio de Edwards en la 11ª entrada da triunfo a Marlins 6-5 sobre Filis

Associated Press
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 00:28 EDT
MARLINS FILIS
MARLINS FILIS (AP)

Xavier Edwards impulsó la carrera ganadora con un elevado de sacrificio en la undécima entrada, el dominicano Heriberto Hernández y Griffin Conine conectaron jonrones durante un rally tardío y los Marlins de Miami mantuvieron vivas sus esperanzas de playoffs con una victoria el martes por la noche de 6-5 sobre los Filis de Filadelfia .

Hernández, quien tuvo tres hits, conectó un jonrón con un out en la novena entrada contra el cerrador dominicano de Filadelfia, Jhoan Duran, para forzar entradas adicionales. Conine conectó un jonrón en la octava entrada contra David Robertson para iniciar la remontada en la que Miami anotó todas sus carreras desde la octava en adelante.

Miami ganó su séptimo juego consecutivo y ha ganado 11 de 12 para mantenerse a cuatro juegos del último puesto de comodín con cinco por jugar.

Josh Simpson (4-2) se llevó la victoria al lanzar uno 1/3 entradas en relevo. Lou Trivino (3-2) permitió la carrera ganadora.

El dominicano Cristopher Sánchez lanzó siete entradas en blanco para los Filis.

Relacionados

Por los Marlins, el dominicano Otto Lopez de 5-2 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

