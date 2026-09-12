Elena Rybakina supera a Aryna Sabalenka y conquista al US Open en su ascenso como No. 1

Elena Rybakina obtuvo su su primer título del Abierto de Estados Unidos y puso el broche a su ascenso a la cima del tenis femenino al derrotar el sábado 6-4, 5-7, 6-2 a Aryna Sabalenka.

Rybakina ya tenía garantizado que reemplazaría a Sabalenka en el número 1 del ranking la próxima semana y, para rematar, se llevó el título del US Open que Sabalenka había ganado los dos años anteriores.

Fue el tercer título de Grand Slam para Rybakina y el segundo este año, ambos ante Sabalenka en canchas duras. Inició la temporada al vencer a Sabalenka para conquistar el título del Abierto de Australia.

Esta vez, frenó la racha de 19 victorias consecutivas de Sabalenka en Flushing Meadows, donde no había perdido desde que cayó ante Coco Gauff en la final de 2023.

Rybakina se embolsó 5,5 millones de dólares, el mayor premio en la historia de los Slams, e igualó a Sabalenka y a Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, con tres títulos, la cifra más alta del circuito esta temporada.

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