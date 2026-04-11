El último día de la temporada regular de la NBA llega con mucho por decidir

El domingo es el último día de la temporada regular de la NBA, y hasta ahora no se han definido ninguno de los cruces de la primera ronda de los playoffs.

Hay 10 equipos que tienen aseguradas sus semillas en las Conferencias Este y Oeste, hay otros 10 equipos que saben que sus temporadas terminarán el domingo y otros 10 que todavía tienen algún nivel de incertidumbre de cara al último día que precede a la postemporada de la NBA.

Al final del domingo, se conocerán cuatro cruces de series de primera ronda —las que comienzan el próximo fin de semana—, al igual que los primeros cuatro cruces del torneo de play-in que se disputará el martes y el miércoles.

Los Hawks de Atlanta ya tienen asegurado su lugar en los playoffs —pero no saben si serán la quinta o la sexta semilla del Este, así que obviamente tampoco conocen su rival de primera ronda.

“Estamos emocionados de estar en esta situación”, manifestó el entrenador de Atlanta, Quin Snyder.

“Quienquiera que nos toque va a ser realmente muy bueno”, añadió Snyder. “Es difícil siquiera intentar descifrarlo. Es posible que ciertos equipos quieran enfrentarnos. ... No sabemos qué va a pasar. Es difícil predecir todos estos partidos que se están jugando. Donde caiga, así será”.

Ningún equipo necesita ganar el domingo para extender su temporada. Hay 10 equipos eliminados de la contienda por la postemporada que ya saben que el partido 82 de la campaña regular es el final del camino. Pero para los otros 20, habrá un partido 83, ya sea en el play-in de la próxima semana o en los playoffs que comienzan el próximo fin de semana.

Eso no significa que esos 20 equipos no tengan nada en juego el domingo. Hay semillas por asegurar y, en algunos casos, un equipo podría esencialmente manipular cómo se ordena su lado del cuadro. Si San Antonio vence a Denver, por ejemplo, los Spurs se asegurarían de no tener que enfrentar a Oklahoma City ni a los Nuggets hasta las finales de la Conferencia Oeste.

Una derrota de los Nuggets significaría que LeBron James y los Lakers de Los Ángeles —siempre que venzan a Utah el domingo— terminarían como la tercera semilla del Oeste.

“Estoy seguro de que todos quieren jugar contra nosotros. Dejemos eso claro: todos quieren jugar contra nosotros”, aseguró el entrenador de los Lakers JJ Redick. “Probablemente hay equipos que están en una posición en la que también pueden empezar a mirar hacia posibles cruces de segunda ronda”.

El desglose:

— Semillas aseguradas: Detroit (Este 1), Oklahoma City (Oeste 1), Boston (Este 2), San Antonio (Oeste 2), Nueva York (Este 3), Cleveland (Este 4), Houston (Oeste 5), Minnesota (Oeste 6), Phoenix (Oeste 7 para play-in), Golden State (Oeste 10 para play-in).

— Con boleto a playoffs, semilla aún por definir: Denver (3 o 4 en el Oeste), Lakers de Los Ángeles, (3 o 4 en el Oeste), Atlanta (5 o 6 en el Este).

— Con boleto a playoffs o play-in: Toronto, Orlando, Filadelfia

— Con boleto al play-in, semilla aún por definir: Clippers de Los Ángeles, Portland, Charlotte, Miami.

— La temporada termina el domingo para: Milwaukee, Chicago, Nueva Orleans, Memphis, Dallas, Sacramento, Utah, Brooklyn, Indiana, Washington.

Carreras estadísticas

Todos los principales títulos estadísticos ya se han decidido, salvo que ocurra el domingo el más matemáticamente improbable de los acontecimientos.

— Anotación: Luka Doncic, de los Lakers (33,5 por partido), ganará, a menos que ocurra algo como que Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, anote 194 puntos el domingo.

— Rebotes: Nikola Jokic, de los Nuggets (12,9 por partido), ganará, a menos que ocurra algo como que Karl-Anthony Towns capture al menos 95 rebotes el domingo con Nueva York.

— Asistencias: Jokic (10,9 por partido) ganará, a menos que ocurra algo como que Cade Cunningham, de Detroit, reparta al menos 77 asistencias el domingo.

— Tapones: Victor Wembanyama, de los Spurs (3,1 por partido), ganará, a menos que ocurra algo como que Chet Holmgren, de Oklahoma City, bloquee al menos 85 tiros el domingo.

(Así que, sí, es seguro asumir que esas carreras ya están decididas).

Doncic no jugará el domingo con los Lakers, lo que significa que se quedará por debajo de la regla de 65 partidos para ser elegible a premios, y Jokic necesita jugar el domingo para alcanzar ese número. Eso significa que, en realidad, es posible que los campeones de la NBA en anotación, rebotes y asistencias no sean elegibles para aparecer en las boletas que decidirán los equipos All-NBA, el MVP y otros premios importantes.

Actualización de probabilidades del draft

Los equipos con los tres peores récords ya están definidos: Washington será el peor, con Indiana y Brooklyn como segundo y tercero peor en algún orden. Eso significa que esos tres equipos tendrán las mejores probabilidades —14% cada uno— de ganar la primera selección en la lotería del draft del próximo mes.

Y Washington no puede terminar más abajo del quinto puesto en la lotería.

Utah y Sacramento se beneficiarían en la lotería del draft si pierden el domingo —especialmente el Jazz, que podría asegurarse de conservar una selección que estaría garantizada dentro de las ocho primeras.

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