El Thunder vence 103-100 a los Knicks con 28 puntos de Holmgren y 26 de Gilgeous-Alexander

Chet Holmgren anotó 28 puntos y capturó ocho rebotes, Shai Gilgeous-Alexander sumó 26 unidades y el Thunder de Oklahoma City superó por poco a los Knicks de Nueva York 103-100 la noche del miércoles.

Holmgren igualó su mejor marca personal con seis triples y Lu Dort añadió 16 unidades para el Thunder, que se recuperó después de que los Knicks tomaran la delantera con un tercer cuarto de 40 puntos, volvió a ponerse arriba al inicio del cuarto periodo y administró una pequeña ventaja el resto del camino.

Jalen Brunson y OG Anunoby fallaron intentos de triple para empatar en la última posesión, mientras Oklahoma City logró su cuarta victoria consecutiva y cortó la racha de tres triunfos seguidos de Nueva York.

Karl-Anthony Towns tuvo 17 tantos y 17 rebotes por los Knicks. Brunson aportó 16 puntos y un máximo de la temporada de 15 asistencias, pero encestó apenas 5 de 18. Anunoby también terminó con 16 unidades.

El primer enfrentamiento de la temporada entre los campeones de la NBA y un equipo de los Knicks que se quedó a dos victorias de enfrentarlos en las Finales de la NBA tuvo un alto nivel de intensidad. Los Knicks consideraron que los árbitros pasaron por alto lo que debió ser la tercera falta de Gilgeous-Alexander en el primer cuarto, después de que chocó contra Brunson, y un furioso Mike Brown recibió su primera falta técnica como entrenador de los Knicks.

Oklahoma City ganaba 63-48 con 8:45 por jugar en el tercer cuarto antes de que los Knicks empataran con una racha de 24-9 que Brunson coronó cuando su triple entró con un bote favorable. Un triple de Mikal Bridges con 1,2 segundos por jugar le dio a Nueva York una ventaja de 80-77.

