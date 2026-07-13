El tackle de los Rams, Alaric Jackson, puede evitar cargos por violencia doméstica

El tackle izquierdo de los Rams de Los Ángeles, Alaric Jackson, quien fue arrestado el 9 de junio bajo sospecha de violencia doméstica grave, tendrá la oportunidad de evitar cargos penales.

El portavoz de la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, Ivor Pine, confirmó en un comunicado a The Associated Press que el caso de Jackson fue asignado el lunes a un programa de desvío previo a la presentación de cargos, disponible para personas que cumplan con los requisitos. La audiencia ante el Fiscal de la Ciudad es una alternativa al enjuiciamiento penal por delito menor.

Aunque no se presentarán cargos contra Jackson por el momento, el caso sigue abierto y puede volver a evaluarse si hay nuevos avances.

En el momento del arresto, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que los agentes acudieron a la casa de Jackson en el vecindario de West Hills, en el Valle de San Fernando. NBC4 reportó que, presuntamente, Jackson intentó quitarle un teléfono a una mujer cuando creyó que lo estaban grabando, y que la mujer tenía rasguños en el brazo.

Jackson ha sido el tackle izquierdo titular de los Rams durante las últimas tres temporadas, con 45 partidos de temporada regular como titular y seis encuentros de playoffs. El exagente libre no seleccionado en el draft volvió a firmar con los Rams en febrero de 2025 por un contrato de tres años y 57 millones de dólares.

Los Rams emitieron un comunicado tras el arresto en el que señalaron que el equipo estaba al tanto del incidente “y nos tomamos estos asuntos muy en serio. Debido a que se trata de una situación legal en curso, no podemos hacer más comentarios en este momento”.

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