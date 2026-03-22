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El relevista de los Rockies RJ Petit se perderá esta temporada tras cirugía Tommy John

ROCKIES-PETIT
ROCKIES-PETIT (AP)

El relevista de los Rockies de Colorado, RJ Petit, se perderá esta temporada después de someterse a una cirugía Tommy John con un refuerzo interno.

La operación la realizó el doctor Keith Meister el viernes en Dallas, según MLB.com.

Los Rockies eligieron a Petit, de 2,03 metros de estatura, con la primera selección en el draft de la Regla 5 del año pasado.

Petit, de 26 años, fue seleccionado por los Tigres en la 14ta ronda del draft amateur de 2021. Tuvo marca de 10-2 con efectividad de 2,44 en dos aperturas y 45 apariciones como relevista la temporada pasada para Double-A Erie y Triple-A Toledo. Ponchó a 79 y otorgó 22 bases por bolas en 66 entradas y un tercio.

Petit tiene marca de 21-15 con efectividad de 3,40 y 14 salvamentos en cinco aperturas y 182 apariciones como relevista a lo largo de cinco temporadas en ligas menores, pero aún no ha debutado en las Grandes Ligas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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