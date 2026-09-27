El mánager Tony Vitello expulsado por séptima vez este con los Gigantes

El mánager de los Gigantes de San Francisco, Tony Vitello, terminó el domingo su primera temporada en el clubhouse después de ser expulsado por séptima vez este año, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

En la tercera entrada del juego final de temporada de los Gigantes contra los Dodgers de Los Ángeles, el umpire principal Ryan Blakney expulsó a Vitello tras discutir una jugada de swing contenido de Mookie Betts. El umpire de primera base Marvin Hudson determinó que Betts no hizo swing.

Después de la expulsión de Vitello, Sam Hentges ponchó a Betts.

Vitello, exentrenador de la Universidad de Tennessee, solo había sido expulsado una vez hasta junio.

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